Урожай по «серой» схеме

№41 (620) от 25 ноября 2020 г.

Сколько бы брифингов ни проводил руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин на тему борьбы с коронавирусной инфекцией, ситуация с её распространением в регионе по-прежнему остается одной из самых тяжелых в стране. На недавнем совещании с участием президента РФ Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова назвала Орловскую область в числе регионов с самой сложной ситуацией по наличию коек для больных коронавирусом. Коечного фонда не хватает, почти 2/3 больных с Covid-19 лечатся в амбулаторных условиях.

Несмотря на неутешительные прогнозы относительно роста заболеваемости в осенне-зимний период 2020/2021 гг., которые озвучивал Роспотребнадзор еще весной 2020 года, местные власти оказались не готовы ко второй волне коронавируса. Высокая загруженность коечного фонда, недостаток врачей-специалистов, отсутствие высокоточных и быстрых тестовых систем для определения заболевания на ранних этапах, дефицит необходимых лекарств в аптеках, — всё это имеет место быть, и орловчане умирают от коронавируса практически ежедневно. По состоянию на 24 ноября общее число умерших составило 184 человека. О том, сколько человек, страдающих другими заболеваниями, в том числе хроническими, не смогли получить своевременную медицинскую помощь, мы узнаем только по печальным итогам годовой статистики.

В связи с происходящими событиями возникает вопрос: насколько компетентно и ответственно чиновники правительства Клычкова относятся к выполнению своих должностных обязанностей, в том числе к подготовке и планированию действий в условиях чрезвычайных ситуаций?

Сейчас, когда мы наблюдаем, как «отреформированная» система здравоохранения Орловской области даёт серьезные сбои и не справляется с основной задачей – сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни – настало время обратить внимание и на аспекты развития экономики региона, влияющие на здоровье и благополучие граждан.

Не секрет, что среди множества факторов, формирующих здоровье населения, главнейшую роль играет доступность качественных продуктов питания. Нам давно рассказывают, что Орловская область – развитый аграрный регион, способный обеспечить сельхозпродукцией не только своих жителей, но и поставляющий продукты на экспорт. Давайте попробуем разобраться, способен ли наш аграрный сектор выжить в условиях ЧС, на простом примере.

Почему растут цены на хлеб, макароны и крупы?

Растениеводство – базовая отрасль региона, в существенной степени зависящая от погодных условий. В этом году с погодой и с урожаем повезло Черноземью и Поволжью, чего не скажешь о Ставропольском крае, Алтае, Оренбуржье, Калмыкии, Среднем Предуралье, где ранневесенние заморозки и летняя жара погубили не только основную часть озимых и яровых зерновых, технических, но и кормовых культур.

Специалисты отмечают: успешный 2020 год не гарантирует, что и в последующие годы агрометеоусловия в центральной части Черноземья будут самыми благоприятными для развития сельхозкультур и получения высоких урожаев. Поэтому на случай непредвиденных чрезвычайных обстоятельств в каждом регионе должен быть создан запас продовольствия для людей и кормов – для сельскохозяйственных животных.

Как и в случае с коечным фондом для больных коронавирусом, сегодня нет никакой уверенности в том, что губернатор Орловской области Андрей Клычков и чиновники его правительства надлежащим образом обеспечивают создание и сохранность продовольственных резервов.

Беспрецедентный случай воровства более 19 тыс. тонн продовольственного зерна из государственного интервенционного фонда, который хранился на «Орловской хлебной базе №36», предположительно до ноября 2018 года, свидетельствует о том, что Андрей Клычков крайне плохо осведомлен о состоянии резервных фондов и балансов зерна, а также иных видов сельхозпродукции в регионе.

В докладах его заместителя по АПК Сергея Борзенкова, который обязан обеспечивать формирование резервных фондов сельхозпродукции, ни разу не прозвучало, каким образом в Орловской области организовано хранение запасов сырья и продовольствия. Очень не хотелось бы, чтобы в случае чрезвычайной ситуации обнаружилась проблема обеспечения населения продовольствием.

Сейчас наши чиновники трубят о небывалом урожае зерновых. Но, если внимательно посчитать цифры распределения рекордного урожая 2019 года, то цифры, мягко говоря, «не вяжутся». Имеющихся производственных мощностей с учетом фактического простаивания банкротящихся АО «Орловская хлебная база №36» и ЗАО «Орловский Мелькомбинат» для хранения объема зерна более 2 миллионов тонн недостаточно. Вряд ли в большинстве малых сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, созданных и работающих преимущественно на старой доперестроечной базе бывших совхозов и колхозов, можно обеспечить хранение более 1 млн тонн зерна. И тут возникают вопросы: а куда девается 1 млн тонн зерна из якобы рекордного урожая? Отправляется «с колес» на продажу?

Экспорт товаров из группы «Продукты растительного происхождения» за январь-декабрь 2019 года из Орловской области составил всего 48,3 млн $, общим весом 214 тыс. тонн (77,8% к 2018 году). В основном экспортировались «злаки» (70%).

По итогам 2019 года в Орловской области из зерновых было произведено 109,6 тыс. тонн муки (90,6 % к 2018 году). Круп произведено 65,5 тыс. тонн (93,1 % к 2018 году), комбикормов – 268,1 тыс. тонн (93,8% к 2018 году).

Если допустить, что на корм скоту в хозяйствах всех категорий области уходит не более 800 тыс. тонн, то в сумме на нужды области ежегодно остается от 1,5 до 1,7 млн тонн зерна. Получается, что из области ежегодно «утекает» до 2 млн тонн зерна? Прямой экспорт оценивается в 200-300 тонн, остальное отправляется через посредников за рубеж и в другие регионы? Почему, к примеру, АО «Русский Дом» из Курской области смог стать оператором зерна, интегрирующим средних и малых сельхозтоваропроизводителей, включая фермеров из Орловской области, и поставлять, в том числе, орловское зерно за рубеж, а в это же время в Орловской области чиновники довели до банкротства АО «Орловская хлебная база №36» и ЗАО «Орловский Мелькомбинат»?

Почему при таком большом профиците зерна у нас такой дорогой хлеб, макароны и крупы? По данным Орелстата, в октябре 2020 года килограмм гречневой крупы в регионе стоил в среднем 80,01 руб. (+32,2 % к январю 2020 года). И это в области, занимающей третье место по производству гречихи в России! Макароны (вермишель) с начала года подорожали на 18,6 %. Обычный хлеб стал дороже на 5,8%. Действительно, есть чем гордиться в связи с рекордными урожаями, когда речь идет о средних ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Зерно «пересчитают»

Похоже, не только жители Орловской области в недоумении от экономической политики и бравурных докладов региональных чиновников. Вопросами производства и оборота сельхозпродукции, безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов всерьез занялось правительство страны.

Как сообщает Российская газета, 17 ноября 2020 года на заседании Госдумы в первом чтении рассмотрены поправки в законы о зерне и о развитии сельского хозяйства. Они предполагают создание федеральной государственной системы контроля за качеством зерна и так называемым движением зерновой продукции.

Предполагается, что вся информация о производителях и переработчиках зерна, а также о компаниях, осуществляющих хранение, транспортировку, реализацию, утилизацию зерна и продуктов его переработки, будет вноситься в единую систему. Участники зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих документов продать или экспортировать зерно на территории Российской Федерации будет нельзя.

Пока в России нет системы, позволяющей отслеживать баланс зерна на всех этапах от его производства и ввода в оборот до вывода из оборота продуктов переработки зерна. Из-за этого растут нелегальные поставки зерна.

«В первую очередь законопроект позволит создать информационную систему, которая будет отслеживать жизненный цикл зерна и продуктов его переработки от производства до выпуска в обращение, — пояснил «Российской газете» Алексей Гордеев. — Благодаря этой системе мы сможем предотвратить «серый» оборот пищевой продукции, а также сможем иметь данные по каждому производителю и региону в целом».

Кроме того, по словам Гордеева, будут созданы механизмы обеспечения зерна высокого качества, что укрепит наши позиции на мировом рынке. И мы сможем быть уверенными в том, что на перерабатывающие предприятия поставляется качественное зерно, а, следовательно, в дальнейшем из него будут произведены качественные пищевые продукты.

Данную систему можно сравнить с уже действующей автоматизированной информационной системой «Меркурий», предназначенной для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.

Несмотря на недовольство отдельных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, которые долго привыкали к декларированию продукции в системе «Меркурий», первые положительные результаты её работы уже есть.

Благодаря этой системе выявлены десятки случаев фальсификата продукции, поставляемой, в том числе, и в социальные учреждения Орловской области. Кроме того, система затрудняет «бумажные» приписки в статистике производства животноводческой продукции. К тому же, если данные системы будут связаны с системой господдержки, это даст возможность перечислять субсидии сельхозтоваропроизводителям и переработчикам напрямую, без чиновников-посредников в регионах.

Эксперты прогнозируют, что на первых порах следует ожидать активного сопротивления участников зернового рынка (их существенно больше, чем в животноводческом бизнесе, и «серые» схемы» здесь более живучи). Поэтому законопроект об обороте зерна и растениеводческой продукции должен быть тщательно проработан и не оставлять лазеек недобросовестным производителям.

Надеемся, этому поспособствовует и законопроект с внесенными соответствующими изменениями в новую редакцию закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, который предусматривает ужесточение контроля за оборотом агрохимикатов в России.

Законопроект внесен в Госдуму в середине октября этого года правительством. Предполагается, что Россельхознадзор будет контролировать ввоз агрохимикатов через границу, соблюдение правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения. Все данные будут вноситься в единую информационную систему.

В любом случае, довольно скоро станет ясно, сколько на самом деле зерна производится в Орловской области, какого оно качества и куда девается. Эта информация станет доступна и жителям Орловской области, и даже её губернатору — Андрею Евгеньевичу Клычкову.

Подготовила Наталья Зарубина