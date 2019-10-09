9 октября 2019



Уроженец Орловщины схиархимандрит Илий (Ноздрин) награжден орденом Почета

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 479 от 4 октября 2019 года схиархимандрит Илий (Ноздрин) награжден орденом Почета, сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.

Как отмечается в документе, высокая государственная награда присуждена «за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами».

В 2016 году отец Илий был удостоен звания «Почетный гражданин Орловской области», в 2011 году — звания «Почетный гражданин города Орла».

По информации пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

 

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Опубликовано 09 Окт 2019 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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