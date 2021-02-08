Ушел из жизни экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

На 72 году жизни скончался бывший губернатор Орловской области Александр Козлов.

Об этом стало известно 6 февраля из официального сообщения Орловского областного Совета народных депутатов.

Александр Козлов был губернатором Орловской области с 2009 по 2014 годы.

Соболезнование в связи с кончиной экс-губернатора Орловского региона выразил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он отметил, что Александр Петрович Козлов «принес практическую пользу Орловщине» и «вносил значительный вклад в дело развития парламентаризма».