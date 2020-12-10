10 декабря 2020



Ушел из жизни Леонид Егорович Бородин — председатель единственного в Орловской области колхоза — «50 лет Октября»

9 декабря 2020 года в возрасте 88 лет ушёл из жизни Почётный гражданин Орловской области Леонид Егорович Бородин, сообщил Орловский областной Совет народных депутатов.
Л. Е. Бородин родился В 1932 году в с.Троицкое Ливенского района. Всю свою жизнь он работал в сельском хозяйстве.
С июня 1974 года Леонид Егорович Бородин возглавлял колхоз «50 лет Октября» (Ливенский район). Под его руководством колхоз вошёл в число лучших хозяйств Орловской области.
Л. Е. Бородин был удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почёта, награждён медалью «За трудовую доблесть». В 2002 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», в 2007 — «Почетный гражданин Ливенского района». Бородин — лауреат национальной премии имени Петра Великого, удостоен звания «Лучший менеджер России». За выдающиеся заслуги перед Орловской областью в 2014 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Орловской области».

«Орловская среда» выражает соболезнования родным и близким Леонида Егоровича Бородина.

 

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Опубликовано 10 Дек 2020 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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