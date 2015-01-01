Усикову задают вопросы

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

В редакцию «Орловской среды» пришло письмо от нашей постоянной читательницы Натальи Климовой, которую очень заинтересовала информация о назначении сына сити-менеджера Орла Андрея Усикова заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта Орловской области.

«Уважаемая редакция!

В начале марта 2017 года жители Орловщины из прессы узнали о назначении сына Андрея Усикова, 26-летнего Романа Усикова, заместителем гендиректора областного фонда капремонта.

Если учесть, что ответственность за капремонт огромная, хотелось бы знать, какое образование у назначенного заместителя гендиректора областного фонда капремонта, кем выдвинут, где и какой стаж его работы до этого назначения.

Кстати, хотелось бы получить у Романа Усикова ответ на вопрос: когда будет осуществлен капремонт по Ягодному переулку, 15, назначенный на 2010 год, о чем оповещено программой проведения капремонта многоквартирных домов г. Орла на 2008–2011 годы в газете «Орловский меридиан» от 28 мая 2008 года в №22 (478)?

Куда пошли деньги «на капремонт», сданные жителями этого дома?»

Наталия Борисовна Климова

г. Орел (полный адрес и контакты имеются в редакции)

На фото:

Чемпион Европы по боксу, а ныне заместитель генерального директора регионального Фонда капремонта Роман Андреевич Усиков (крайний справа)

Фото neizvestniy-geniy.ru (2012 г.)