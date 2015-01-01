Усикову задают вопросы

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

В редакцию «Орловской среды» пришло письмо от нашей постоянной читательницы Натальи Климовой, которую очень заинтересовала информация о назначении сына сити-менеджера Орла Андрея Усикова заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта Орловской области.

«Уважаемая редакция!

В начале марта 2017 года жители Орловщины из прессы узнали о назначении сына Андрея Усикова, 26-летнего Романа Усикова, заместителем гендиректора областного фонда капремонта.

Если учесть, что ответственность за капремонт огромная, хотелось бы знать, какое образование у назначенного заместителя гендиректора областного фонда капремонта, кем выдвинут, где и какой стаж его работы до этого назначения.

Кстати, хотелось бы получить у Романа Усикова ответ на вопрос: когда будет осуществлен капремонт по Ягодному переулку, 15, назначенный на 2010 год, о чем оповещено программой проведения капремонта многоквартирных домов г. Орла на 2008–2011 годы в газете «Орловский меридиан» от 28 мая 2008 года в №22 (478)?

Куда пошли деньги «на капремонт», сданные жителями этого дома?»

Наталия Борисовна Климова

г. Орел (полный адрес и контакты имеются в редакции)

На фото:

Чемпион Европы по боксу, а ныне заместитель генерального директора регионального Фонда капремонта Роман Андреевич Усиков (крайний справа)

Фото neizvestniy-geniy.ru (2012 г.)

 

И никуда нам не деться от запаха...
Терпите, граждане!
ПОДЪЕХАТЬ ТРУДНО, ЛЕЧИТЬСЯ СТРАШНО
Опубликовано 15 Мар 2017 в 15:04. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 113

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"