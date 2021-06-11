Успенский собор в Орле решили не перекрашивать

В Орловской епархии обсудили реконструкцию Успенского (Михаило-Архангельского) собора Орла. Все работы в храме сейчас выполняются в срок. Рабочие шпаклюют фасад Успенского собора, штукатурят световой барабан и реставрируют лепной декор. Заказчиком выступает Министерство культуры РФ. В ходе совещания решили оставить основной цвет храма неизменным.

Успенский собор — одна из главных достопримечательностей города Орла. Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами — св. Архистратига Михаила и святого Иоанна Воина — был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами. Окончательно работы были завершены в 1817 году.