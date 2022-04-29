29 апреля 2022



Установку узлов управления и регулирования электроэнергии будут оплачивать сетевые компании

Соответствующее решение принято на заседании областного совета. Оно обусловлено изменениями в федеральном законодательстве. Как пояснил руководитель профильного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин, ранее нормативными правовыми актами предусматривалась возможность установки узлов управления и регулирования потребления электрической энергии за счет средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

 

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Опубликовано 29 Апр 2022 в 18:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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