Установку узлов управления и регулирования электроэнергии будут оплачивать сетевые компании

Соответствующее решение принято на заседании областного совета. Оно обусловлено изменениями в федеральном законодательстве. Как пояснил руководитель профильного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин, ранее нормативными правовыми актами предусматривалась возможность установки узлов управления и регулирования потребления электрической энергии за счет средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.