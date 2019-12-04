«Устойчивая деградация сельских территорий»

№41 (578) от 4 декабря 2019 г.

На минувшей сессии облсовета орловские чиновники отчитались о реализации госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» в 2019 году. Судя по результатам программы, ей больше подходит название «Устойчивая деградация сельских территорий».

Пашня и свиньи — наше всё

Признаться, ничего более печального, чем отчет руководителя департамента сельского хозяйства Сергей Борзенкова о «развитии» орловского села, в последнее время слышать не приходилось. По словам Борзенкова, программа «является важнейшим эффективным инструментом комплексного решения социальных вопросов на селе». Но как решаются эти вопросы?

В текущем году в сельской местности региона введены в эксплуатацию 3,1 км водопроводных сетей — в десять раз меньше, чем в 2018 году (31,6 км).

Построено 16,2 км газопроводов, в 2018 году в эксплуатацию введено 18,4 км газовых сетей.

В прошлом году в сельской местности в эксплуатацию введено 70,6 км автомобильных дорог с твердым покрытием. В текущем — завершается строительство шести объектов в пяти муниципальных образованиях протяженностью более 15 км.

Очевидно, что все базовые показатели выполнения программы «Устойчивое развитие территорий Орловской области» существенно ниже прошлогодних.

Примечательно, что цифры 2018 года, свидетельствующие о той самой деградации, в отчете руководителя профильного департамента не прозвучали; иначе пришлось бы признаться: программа провалена. Собственно, об этом Сергей Борзенков и так рассказал достаточно подробно:

В текущем году на реализацию данной программы были предусмотрены 569 млн рублей. В соответствии с этим нами были заключены соглашения между правительством Орловской области и Минсельхозом РФ по следующим направлениям: улучшение жилищных условий граждан, развитие газификации, развитие водоснабжения, развитие сети плоскостных спортивных сооружений, грантовой поддержки местных инициатив. Кроме того, в рамках программы реализуются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности, где главным распределителем бюджетных средств является департамент строительства, ТЭК и ЖКХ с объемом 496 млн рублей, индикатор 15,3 км дорог. По состоянию на 28 ноября текущего года на реализацию данной программы перечислено уже 440,9 млн рублей, 79, 5% от плана.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия: улучшение жилищных условий граждан — направлено 19, 2 млн рублей, построено и приобретено 1020 кв. м жилья в сельской местности, получили социальные выплаты 19 семей, в том числе 11 молодых семей, молодых специалистов. Это Знаменский район — две семьи, Колпнянский — три семьи, Ливенский — две, Мценский — две, Орловский — две, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий, Хотынецкий районы.

Построено пять газопроводов протяженностью 16, 2 км, с затратами 8,7 млн рублей. Это Мценский район — 5, 3 км и 1,7 км, Троснянский район — 2,6 км и Залегощь — 4, 2 км.

По развитию водоснабжения. Построен водопровод в поселке Прогресс Малоархангельского района протяженностью 3,1 км, ведется работа по вводу в эксплуатацию.

Построена спортплощадка в Орловском районе — 2,5 млн рублей.

Грантовая поддержка местных инициатив. Реализовано три проекта. Свердловский район — благоустройство парковой зоны в Змиевке, Орловский район — устройство спортплощадки в д. Становое, Знаменский район — обустройство детской игровой площадки в селе Знаменское.

Проведены сельские спортивные игры в Покровском районе за счет внебюджетных средств — 200 тыс. рублей.

Дороги. Департамент строительства ТЭК и ЖКХ — освоено 394, 6 млн рублей (79,5% от запланированного). Завершается строительство всех шести объектов в пяти муниципальных образованиях протяженностью более 15 км. Это Орловский, Малоархангельский, Покровский, Ливенский, Троснянский районы. На трех объектах в Малоархангельском (два объекта — 3,4 км) и Покровском (один объект — 1, 7 км) дорожное покрытие выполнено на сто процентов, на двух объектах — в Ливенском — 3, 4 км, Троснянском — 2 км — работы завершены. В Орловском районе один объект — 4,5 км — выполнено на 41, 2%.

— Все выделенные по программу деньги будут освоены в полном объеме, индикаторы выполнены, — резюмировал Борзенков.

Если всего этого для орловского села достаточно, то стоит ли сомневаться, что в регионе, когда-то считавшемся аграрным, а с этого года — «больше свиным», кроме пашни и этих самых свиней ничего сельского, в том числе коренных жителей, не останется?

Где свистит Соловей-разбойник?

Если сравнивать финансирование «орловской» и, к примеру, «липецкой» программ, прогнозы неутешительные.

Итак, согласно справочнику Минсельхоза РФ «О мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации», с актуализированными данными плановых объёмов финансирования по состоянию на 28 ноября 2019 года, Орловскому региону по направлению государственной поддержки «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2019 год ( без дорог — самой «дорогой» статьи расходов) было запланировано 36076 тыс. рублей, из них 34272 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 1804 тыс. рублей – областного.

В соседней Липецкой области, действительно развивающей сельские территории, общий запланированный объём господдержки на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий» составил 169 194 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 121 819 тыс. рублей, бюджета Липецкой области – 47 374 тыс. рублей (в 26 раз больше, чем в Орловской области!).

Что скажут на это особо приближенные Клычкова, обиженные на критику за нерациональное распределение средств, в том числе на музыкальные фонтаны, презентации и праздники с участием такого выдающегося сказочного героя, как Соловей-разбойник? Может, им съездить в орловскую глубинку и посмотреть, как в 21 веке с его высокими цифровыми технологиями, старики и еще оставшееся работоспособные граждане носят воду из колодцев, не имея водопроводов на селе, или как жители Должанского района торжественно открывают построенный хозспособом школьный туалет в присутствии руководства района и счастливых родителей учеников? Может, нашим чиновникам стоит вспомнить, что в районах области насчитываются тысячи километров ветхих водопроводных сетей вместо того, чтобы с гордостью отчитываться о строительстве трех километров новых водопроводов?

Не так давно жителям Кромского района пришлось добиваться строительства водопровода через Роспотребнадзор и Орловский областной суд.

Как следует из материалов дела, жители деревни Малая Колчева обратились в территориальный отдел управления Роспотребнадзора с жалобами на плохую воду. Специалисты ведомства отобрали пробы воды на исследование и установили, что вода, поставляемая ООО «Водоканал и компания», не соответствует СанПиН: она мутная и не соответствует нормам по содержанию железа.

В ходе судебного заседания была назначена дополнительная проверка. Пробы воды, взятые из артскважины, соответствовали нормам и требованиям СанПиН, а исследованные пробы воды из кранов деревенских домов — нет.

В территориальном отделе Роспотребнадзора заключили, что добиться качественной воды для жителей деревни можно только путем замены участка водопровода. Районный суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора и обязал администрацию Большеколчевского сельского поселения Кромского района устранить нарушения санитарного законодательства, а ООО «Водоканал и Компания» — заменить пять участков водопроводной сети пгт. Кромы до конца 2020 года.

ООО «Водоканал и Компания» обжаловало решение в апелляции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Жители орловского села лишены самого необходимого – достойной медицинской помощи, надежного транспортного сообщения с райцентрами и Орлом. Одна за другой закрываются сельские больницы, школы, библиотеки.

При этом орловские чиновники почему-то считают, что они работают эффективно и «комплексно решают социальные вопросы на селе».

По данным Орёлстата, в 2018 году в сельской местности региона не было введено ни одного ученического места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях. По нулям и показатели ввода койкомест в амбулаторно-поликлинических организациях, учреждениях культуры клубного типа на селе. Напротив, весь прошедший год, впрочем, как и нынешний, прошел под эгидой массовой оптимизации школьных, медицинских учреждений в районах области. С 2017 по 2018 годы закрылось семь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования.

«Всё больше включается районов»

Судя по сумме, которую наши чиновники «выбили» на реализацию новой программы — «Комплексное развитие сельских территорий» — деградация орловского села запланированно продолжится.

— Мы активно участвуем в подготовке к реализации программы, — продолжил Сергей Борзенков. — Из заявленных 89 млн рублей Орловской областью на 2020 год предварительно выделено 37,3 млн рублей.

На улучшение жилищных условий граждан — 3,2 млн рублей (196 кв. м)

развитие газификации — 8,9 млн рублей (15,9 км сетей)

водоснабжение — 12 млн рублей — 12 км водопроводов;

благоустройство сельских территорий — 13,2 млн рублей (18 проектов).

В рамках ведомственного проекта программы «Современный облик сельских территорий» предварительно в Минсельхоз отправлено на отбор 14 проектов от 11 районов области, включающих 35 объектов. Общий объем финансирования — 121,7 млн рублей, запрашиваемый объем средств федерального бюджета — 100, 4 млн.

Однако, как уточнил руководитель департамента сельского хозяйства, 15 ноября в Минсельхозе прошло заседание комиссии по отбору проектов. К участию были допущены только два проекта — «Комплексное развитие Большеколчевского сельского поселения Кромского района Орловской области» и «Комплексное развитие д. Еропкино — Большак Свердловского района. Объем финансирования — 21 171 тыс рублей, в том числе средства федерального бюджета — 17 199,7 тыс. рублей.

— Будет продолжено строительство автодорог, заключено соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета, из бюджета области в размере свыше 486 млн рублей. 17 километров дорог. Запланировано строительство шести объектов в четырех районах. В данную программу все больше включается районов. В разработке ПСД активно участвуют сельхозпроизводители. На 2020 г — «Истоки», «Мираторг». То есть вопросы решаются в комплексе с развитием территорий и производства, — с оптимизмом заключил Борзенков.

«Аж 37 миллионов рублей!»

Однако обещанные 37 миллионов, сопоставимые с 36 миллионами «уходящего года», удивили даже вице-спикера облсовета.

Михаил Вдовин поинтересовался:

— Программа стартует в 2020 году. Рассчитана на четыре года. Всего на программу выделяется из федерального бюджета 2,3 триллиона рублей. Сергей Петрович сказал: «Мы работаем». А каковы результаты этой работы? На 2020 год нам выделяют астрономическую сумму: аж 37 миллионов рублей! Скажите, пожалуйста, а что это за цифры вообще такие? Это отсутствие лоббистских возможностей? 37 миллионов умножить на четыре, мы 120 миллионов всего получим? Это как мы сельские территории развивать будем? Мы что, сворачиваем развитие сельских территорий?

Борзенков прокомментировал:

— На ту сумму подписано соглашение еще в июле 2019 года. А по новой программе работа только началась. Начало программы — это не говорит о том, что всего будет столько денег…

Депутата Руслана Перелыгина удивила стоимость сельских дорог:

Полмиллиарда рублей на дороги выделялось, хотелось бы уточнить, индикатор — 15 километров. Получается, что 32,5 миллиона километр дороги стоит?

Сергей Борзенков сообщил, что новые дороги именно столько и стоят.

В среднем вы правильно озвучили, — «успокоил» он Перелыгина.

Депутат Виталий Рыбаков, в свою очередь, удивился, почему вопросы задаются руководителю департамента Борзенкову, а не члену правительства, ответственному за развитие агропромышленного комплекса Дмитрию Бутусову и припомнил последнему проблемы в молочном животноводстве:

Здесь вопросы не к Борзенкову больше, а к товарищу Бутусову. Потому что это с его приходом мы стали получать меньше молока. Он хвастается на всех углах, что «Сыробогатова» завели вместо «Данона», где он будет столько брать сырья? Сначала надо менять кадры. При чем здесь Борзенков, почему Бутусов не выступает? Член правительства прячется за спину Борзенкова!

Дмитрий Бутусов, которого, как известно, довольно трудно чем-либо смутить, почему-то еще раз рассказал о сельских дорогах:

Что касается дорог. Мосты, трубопереезды и разные переходы сегодня не предусматриваются программой. В совокупности дорогостоящие коммуникации и объекты также ложатся удельно на стоимость одного квадратного километра. Все заявки подаются с учетом госэкспертизы.

Впрочем о том, почему в Орловской области становится «меньше молока» зампред по развитию АПК тоже поведал, правда, не на облсовете, а чуть позже, 2 декабря, на заседании регионального правительства.

– Это острая тема. У нас есть один момент – это и достижение, и проблема. Сегодня у нас достаточно высокая рентабельность в растениеводстве. Каждый раз, когда инвестор принимает решение о расширении молочного животноводства, он, по сути, отказывается от определённой доли прибыли, выделяя земли под кормовую базу, – процитировал Бутусова «Орел таймс».

Удивительно, что чиновник такого уровня ничего не слышал о том, что «пропускать» зерно через животноводство — не менее выгодно, тем более, что для молочной отрасли предусмотрена неплохая господдержка.

Мы работаем с новыми потенциальными инвесторами, которые могли бы прийти в эту сферу, – добавил Дмитрий Бутусов и зачем-то привел в качестве примера успешной инвестиционной деятельности ООО «Юпитер», где не так давно из-за туберкулеза ликвидировали молочных коров.

«Не волнуйтесь. Надзор будет…»

К сельским дорогам на заседании облсовета вернулись еще раз. В частности, Валентина Остроушко обратила внимание коллег на «департамент Блохина», который «занимается распределением средств».

Я просто хочу сказать, что это вообще-то очень опасно. Человек находится под следствием…

Спикер облсовета леонид Музалевский попросил Остроушко «не волноваться»:

Ничего. Прокуратура. Надзор будет. Не волнуйтесь, Валентина Викторовна.

Но депутаты не успокаивались. Вслед за Остроушко «заволновался» единоросс Юрий Юрьев:

На 2020 год запланировано газоснабжение и водоснабжение. Если говорить о газоснабжении, стоимость, по которой здесь оценен один километр, он примерно сопоставим с отчетами 2019 года, а вот в случае с водоснабжением почему-то различие в 4,6 раза… В 2020 году один миллион на километр водопровода, а в Прогрессе Малоархангельского района он обошелся в 4,6 млн рублей. То есть там были медные трубы, наверное… серебряная, так сказать…

Юрьева стал «успокаивать» уже Борзенков:

Нет, там в зависимости от того, какие объекты выходят. Там ставилась станция обезжелезивания и водонапорная башня.

Я про дороги уже услышал, я догадался, что причина всегда найдется, — нахмурился депутат.

На самом деле поводов волноваться и хмуриться у народных избранников хоть отбавляй. «Устойчивое развитие сельских территорий» нашими чиновниками уже привело к тому, что только за прошлый, 2018 год, население аграрной Орловской области сократилось на 2743 человека и составило 245594 человек. За последние пять лет, включая годы правления областью Вадима Потомского и Андрея Клычкова, сельских жителей стало меньше на 16796 человек.

По данным Управления труда и занятости Орловской области (на конец 2018 года), из числа безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, 36 % — сельские жители.

Наталья Зарубина

К сведению:

В 2020 году государственная программа развития села меняет свой формат и будет называться «Комплексное развитие сельских территорий». Срок реализации госпрограммы – 2020–2025 годы.

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей.

В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Благоустройство сельских территорий».

К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий», «Современный облик сельских территорий».