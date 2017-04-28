Уважаемые читатели!
В связи с тем, что коллектив «Орловской среды» уходит в отпуск, следующий номер газеты выйдет 6 сентября 2017 года. Обращаем ваше внимание, что в это время в редакции будет работать дежурный репортер, который будет принимать ваши звонки и письма.
Редакция «Орловской среды» будет продолжать отслеживать, как областные власти выполняют поручения, данные президентом Владимиром Путиным губернатору Вадиму Потомскому после прямой линии с главой государства. Обращаемся к жителям области с просьбой сообщать:
— о фактах отказов в выдаче льготных лекарств и (или) рецептов;
— о фактах необеспечения школьников бесплатными учебниками;
— о фактах наличия очередей в детские сады.
Сообщения можно направлять на электронный адрес редакции orelsreda@list.ru или по телефону 8 (4862) 76-20-60.
Главный редактор Татьяна Филева