«УВЕДЁННАЯ СПИКЕРОМ – 2»

FLB: Куда исчезли документы о приватизации крупнейшего автотранспортного предприятия Орловской области «Автоколонны №1141», перешедшей в собственность Леонида Музалевского?

https://flb.ru/7/4314.html

Почти три месяца назад на FLB.RU появилось расследование под названием «Уведённая спикером». Подзаголовок раскрывал основную цель материала – выяснить, как государственная «Автоколонна № 1141» стала семейным предприятием председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского. https://flb.ru/7/4294.html

Леонид Музалевский

Цитата из материала трёхмесячной давности оказалась более чем актуальна сегодня: «Сегодня в Орловской области всё чаще начинают вспоминать как незавершённые уголовные дела минувших дней, так и привлекающие повышенное внимание общественности события с явно криминальным душком, которые в своё время по разным причинам к возбуждению дел не привели. А причины действительно были разными: какое-то событие оказывалось малозначительным, в других случаях была утеряна или уничтожена доказательная база, а иногда как прокуроры, так и оперативники и следователи старались не вмешиваться в деятельность высоких должностных лиц региона, которые в результате беспрепятственно приумножали свои капиталы и расширяли сферу экономического и финансового влияния». https://flb.ru/7/4294.html

ОАО «Автоколонна-1141» — это некогда крупное государственное предприятие с более чем полувековой историей, которое было весьма прибыльным, в связи с чем привлекало внимание некоторых граждан, желавших получить его (полностью или частично) в частную собственность. Но в прошлом веке это никому не удавалось.

Не удавалось, пока в дело не вступил авторитетный бизнесмен, генеральный директор АО «Автокомплекс», учредитель ряда других коммерческих фирм Леонид Семёнович Музалевский. Он тогда только-только начинал заниматься политической деятельностью, пытался баллотироваться в Госдуму от партии «Союз», участвовал в деятельности партии «Народная воля», в общем, был человеком без ясных политических взглядов и предпочтений. Но после 2002 года «прислонился» к «Автоколонне-1141». Сведения о его участии в жизни «Автоколонны-1141» в те годы носят фрагментарный характер. Вот, например, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) об Орловской областной ассоциации автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Учредитель в 2002 году — ОАО «Автоколонна-1141». Изучаем документ и вдруг видим, что с 1 декабря 2004 года лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени этого юрлица, становится Леонид Семёнович Музалевский. В 2005 году эта ассоциация ликвидируется.

13 июня 2007 года параллельно с ОАО «Автоколонна-1141» учреждается одноимённое ООО. А директором ООО «Автоколонна 1141» становится гражданин Красилов Александр Владимирович. Любопытно отметить, что примерно в то время второй и на настоящий момент актуальной супругой Леонида Семёновича Музалевского стала гражданка Красилова Светлана Александровна. С тех пор дела Музалевского в отношении ОАО «Автоколонна-1141» также пошли в гору.

В 2011 году Леонид Семёнович стал секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» и председателем Орловского городского Совета народных депутатов. И тут вдруг выяснилось, что он является и председателем Совета директоров ОАО «Автоколонна-1141». Председательство в Совете директоров он несколько дней совмещал с председательством в горсовете, но потом оставил свой пост. Кому? Родной супруге Светлане Александровне Музалевской, которая 29 марта 2011 года встала на место, оставленное супругом.

Вообще-то в то время ОАО «Автоколонна-1141» ещё не было полностью собственностью семейства Музалевских. А вот дальше…

Обычно у правоохранительных органов вызывает определённые подозрения любая ситуация, когда действующий руководитель региона получает в семейную собственность какое-либо крупное предприятие, скажем, областного значения. Здесь не нужно особенно долго выяснять, был ли использован административный ресурс или нет. Тем более что дело касается не просто одного из руководителей региона, но и руководителя регионального отделения партии власти. Кто может ему воспрепятствовать в стремлении расширить семейный бизнес? Только человек выше его по положению. И надо отдать должное покойному губернатору Орловской области Александру Петровичу Козлову – он «Автоколонну-1141» Музалевскому в собственность не отдал, хотя пожелания такие от последнего были.

А вот когда врио губернатора Орловской области стал Вадим Потомский, все решения и устремления которого однозначно одобрял спикер облсовета Леонид Музалевский, семейству было позволено перевести «Автоколонну-1141» в свою собственность.

14 августа 2014 года появилась информация о том, что на 18 сентября 2014 года назначено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна-1141». Главным пунктом повестки дня было объявлено принятие решения о реорганизации ОАО «Автоколонна-1141» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Участникам собрания в общем-то ничего и не нужно было делать, поскольку большинством голосов владела Светлана Музалевская.

10 октября 2014 года Светлана Александровна и Леонид Семёнович Музалевские (формально лишь Светлана Александровна с долей в 86,63%) получили полный контроль над ООО «САЛС-М», теперь уже бывшей «Автоколонной-1141», крупнейшим автотранспортным предприятием Орловской области с громадными активами и почти шестидесятилетней историей.

После публикации нашего расследования, депутатских запросов и писем от общественных организаций данным сюжетом заинтересовалась прокуратура Орловской области. «С целью оценки законности приватизации ОАО «Автоколонна-1141», — говорилось в ответе областной прокуратуры председателю Орловского общественного движения по развитию и поддержке города «Родной Орёл» Алле Борисовой, — соответствующая информация направлена прокуратурой области для проведения проверки в УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области».

Но вот когда точно государство лишилось своей доли (некогда стопроцентной) в акциях предприятия, выяснить так и не удалось. Разные ведомства называли разные даты и ссылались на якобы существующие документы. Мы начали свою проверку…

Орловские журналисты именовали эту приватизацию «загадочной» и «странной», а обычные граждане безо всякого пиетета к действующему начальству частенько называли хорошо подготовленный процесс перехода государственного предприятия в собственность жены одного из руководителей Орловской области «обычным воровством». Когда наши коллеги-журналисты из «Орловских новостей» обратились к члену правительства Орловской области, руководителю департамента государственного имущества и земельных отношений Ольге Платоновой, то их послали. Послали в архив, в котором якобы находятся материалы о первичной приватизации «Автоколонны-1141». Ольга Юрьевна даже любезно сообщила, что приватизация данного государственного предприятия была проведена давным-давно, аж в 1994 году, и поэтому вверенный ей департамент уже не являлся акционером и тем более никак не участвовал в реорганизации общества в 2014 году (в последний факт, кстати, мы охотно верим)…

Письмо Ольги Платоновой о приватизации «Автоколонны – 1141»

Наши коллеги не пошли туда, куда их послали, но юристы «Орловской среды» и FLB.RU решили всё-таки проверить, насколько соответствует действительному положению дел ответ Ольги Платоновой. Мы также хотели выяснить, за сколько была продана (и кому конкретно) «Автоколонна-1141», а также уточнить, каким всё-таки образом госпредприятие в дальнейшем стало принадлежать супруге спикера Орловского облсовета. И отправились в Бюджетное учреждение Орловской области «Государственный архив Орловской области».

КОГДА И КАК «АНТИНАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА» КУПИЛА «АВТОКОЛОННУ?»

«Антинародная инициатива». Именно так россияне уничижительно именовали обанкротившийся Закрытый чековый инвестиционный фонд «Народная инициатива», который появился в начале «лихих девяностых» и занимался скупкой приватизационных чеков (ваучеров), а также вложением денег в акции различных предприятий. Понятное дело, дивиденды от приобретённых акций получили лишь некоторые из его руководителей. Выяснилось, что «Автоколонна-1141», а точнее, её акции в этом фонде «засветились». Как следует из ответа прокуратуры руководителю Общественного движения «Родной Орёл» Алле Борисовой, в феврале 1996 года Фонд имущества Орловской области продал акции ОАО «Автоколонна-1141» АО ЧИФ «Народная инициатива», ликвидированному 27.12.2010 г.

Справочно:

Акционерное общество открытого типа Закрытый чековый инвестиционный фонд «Народная инициатива» был создан в декабре 1992 года в Орле. Возглавлял его бывший главный инженер завода шестерён и директор АО «ОКА-Инвест» Алексей Давыдов. Кроме него, в состав учредителей входили другие руководители фирм-учредителей, директор ТПК «Техноинвест ЛТД» Владимир Матвеев, ещё один выходец с завода шестерён, директор АО «Глобус» Вячеслав Мешков, а также гендиректор АО «ОКА-банк» Александр Щербаков. Но что показательно, депозитарием фонда было выбрано АОЗТ «Орёлдепозит», одним из двух учредителей и генеральным директором которого являлся друг и соратник Леонида Семёновича Музалевского, в будущем сити-менеджер Орла, с 2018 года работающий начальником департамента имущественных отношений города Перми Михаил Юрьевич Берников…

Этот фонд сумел собрать около ста тысяч ваучеров. В 1998 году, как писал журнал «Экономика и жизнь», он был преобразован в ОАО «Народная инициатива». В июле 2009 г. ОАО «Народная инициатива» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Решением суда от 27.08.2009 в отношении ОАО «Народная инициатива» введена процедура наблюдения. А определением суда от 25.11.2010 конкурсное производство в отношении ОАО было завершено. В ЕГРЮЛ 27.12.2010 внесена запись о прекращении деятельности ОАО в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда. https://www.eg-online.ru/consultation/203328/

Сертификат акций «Народной инициативы». Для большинства «вкладчиков» эти документы превратились в ничего не стоящие бумажки

Теперь давайте внимательно изучать доступные нам ответы государственных и надзорных органов, базы данных и, самое главное – архивные материалы о приватизации «Автоколонны-1141», о которых говорится в письме Ольги Платоновой. Задача вроде бы простая: открыть папки с аккуратно подшитыми бухгалтерскими документами и письмами департамента имущества Орловской области и выяснить, когда была проведена первичная приватизация, когда, кому и за сколько было продано предприятие, и как, в конечном итоге, оно перешло к семье Леонида Семёновича Музалевского.

Итак, Ольга Юрьевна Платонова сообщила коллегам-журналистам, что «приватизация указанного юридического лица (ОАО «Автоколонна-1141»,- Ред.) была проведена в 1994 году». Хотя это вопрос спорный, поскольку зарегистрирована «Автоколонна» в качестве акционерного общества была ещё 28 декабря 1993 года. https://www.rusprofile.ru/id/2583420

Главное – то, что написано в письме Платоновой дальше: «Материалы по приватизации ОАО «Автоколонна-1141» переданы на постоянное хранение в БУ ОО «Государственный архив Орловской области». Значит, всё-таки материалы есть, и их можно изучить? Тем более что разночтений в доступных нам документах предостаточно. В уже процитированном нами ответе прокуратуры говорится, что акции ОАО «Автоколонна-1141», принадлежавшие Фонду имущества Орловской области, были проданы АО ЧИФ «Народная инициатива» 27 февраля 1996 года. Не будем особенно придираться к названиям, хотя в 1996 году фонд на самом деле имел другой статус, учредителей и руководство и назывался АООТ ЗЧИФ «Народная инициатива».

А что касается «Автоколонны», то в Едином государственном реестре юридических лиц утверждается, что единственным учредителем ОАО «Автоколонна-1141» был Комитет по управлению имуществом Орловской области. При этом в выписке из ЕГРЮЛ (мы запросили свежую – по состоянию на 7 февраля 2021 г.) имеются сведения о том, что запись об учредительстве официально внесена в реестр 18 декабря 2002 года. Как это сочетается с данными департамента (1994 год) и прокуратуры (1996 год) о прекращении участия государства в «Автоколонне-1141», неизвестно. Но зато известно, что ЕГРЮЛ является официальной государственной базой данных…

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в котором указан учредитель ОАО «Автоколонна-1141» на декабрь 2002 г. – Комитет по управлению имуществом Орловской области

Но давайте всё-таки, для того чтобы внести ясность, по наводке Ольги Юрьевны Платоновой отправимся в БУ ОО «Государственный архив Орловской области», в который Комитет по управлению имуществом передал «на постоянное хранение» материалы по приватизации «Автоколонны-1141».

КУДА ИСЧЕЗЛИ ДОКУМЕНТЫ О ПРИВАТИЗАЦИИ?

Чтобы читателям было более понятно, что такое государственное архивное хранение и каким образом там должны храниться документы, нужны некоторые пояснения. Основным документом, регламентирующим деятельность архивов, являются Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования документов в архивах, утверждённые Росархивом в марте 2020 г. Кроме того, есть достаточное количество известных нам подзаконных актов, инструкций, положений и пр., которые чётко определяют, каким образом формируются и хранятся архивные фонды.

В Орловском государственном архиве наших юристов в первую очередь заинтересовал фонд № 3917, в котором содержатся документы Комитета по управлению имуществом Орловской области. Именно там, по утверждению члена правительства Орловской области Ольги Платоновой, мы и должны были найти документы о приватизации ОАО «Автоколонна-1141».

Из письма прокуратуры нам стало известно, что акции «Автоколонны» были проданы Комитетом по управлению имуществом Орловской области «Народной инициативе» в 1996 году. Вот поэтому мы и заинтересовались Делом №17 «Документы (копии учредительных документов, лицензия на право деятельности и пр.) о создании и деятельности Инвестиционного чекового фонда «Народная инициатива» (фонд 3917, оп. 1, ед.хр. 21).

Так выглядит то самое Дело № 17

И тут нашего юриста ждал первый сюрприз. В Деле №17, которое было закончено, если судить по выходным данным, 15 декабря 1997 года, какие-либо документы о приватизации АО «Автоколонна-1141» напрочь отсутствовали. Всё заканчивалось 1993 годом. То есть фонд как бы и не существовал почти 18 лет и не покупал какие-либо предприятия, во всяком случае кроме как в первые десять месяцев работы. А где же обещанные документы о приватизации за 1994 или 1996 год? Кстати, в каждом деле, как принято делать при формировании архивных документов, должна содержаться опись того, что в этом деле находится. Кроме этого, в каждом деле должен быть так называемый «Лист использования», в котором делается отметка каждым человеком, который данное дело изучал, с указанием его фамилии, имени и отчества, а также даты ознакомления с делом. В Деле № 17 опись (список) документов и лист использования отсутствуют.

Может быть, приватизация ООО «Автоколонна-1141» нашла отражение в бухгалтерских документах «Народной инициативы»? Наши юристы ознакомились и с ними. И тут их ждало ещё большее разочарование. Документов не просто не было, папка с бухгалтерской отчётностью оказалась расшита.

Сотрудники архива поначалу путались при выяснении того, куда делись бухгалтерские документы из данного дела, но потом признались, что их изъяли по просьбе департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области, того самого, который возглавляет Ольга Платонова. После появления расследования FLB.RU и «Орловской среды», видимо, возникла срочная необходимость «копирования» документов бухгалтерской отчётности, в которых вполне могли бы содержаться данные о том, как, кому именно и за сколько была продана «Автоколонна-1141», и была ли она в 1994 году продана вообще. На самом деле расшивать папки с документами, помещённые на постоянное хранение в архив, для копирования не полагается. По письменному указанию руководителя архива или уполномоченного им должностного лица (п. 14.1 «Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов… в государственных архивах») подлинники можно выдавать организации-фондообразователю или его правопреемнику – при наличии гарантийного письма о последующем возврате. Но не расшивать же папки в поисках отдельных листов, они ведь и потеряться случайно могут. А ещё хуже (так бывало даже в центральных государственных архивах) – после «расшивания» папок одни документы заменялись другими, особенно если в деле не было описи документов…

Единственным документом, который нам удалось обнаружить с упоминанием возможной продажи «Автоколонны-1141» является план-график проведения чековых аукционов по предприятиям Орловской области с балансовой стоимостью основных фондов ниже 250 000 000 рублей. В пункте 4 обозначено: «АО «Орловская автоколонна № 1141» с уставным капиталом в 4 818 000 рублей. На продажу выставлялось 1397 тысячерублевых акций из 4818. Проведение аукциона назначалось на конец марта – начало апреля 1994 года. Но о результатах этого аукциона нам неизвестно, бухгалтерские и иные документы на этот счёт отсутствуют. И не очень понятно, когда всё же «Автоколонну-1141» вывели из государственной собственности – в 1993 году, когда было образовано АО, в 1994 году, как утверждает Ольга Платонова, в 1996 году, как считает прокуратура, или в 2002 году, как сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц?

Письмо руководства Государственного архива Орловской области об отсутствии сведений о поступлении денежных средств в бюджет Орловской области от продажи акций АООТ «Орловская автоколонна № 1141»

Зато нам совершенно понятно, что вопреки информации, предоставленной членом правительства Орловской области Ольгой Платоновой, в Орловском государственном архиве «материалы по приватизации ОАО «Автоколонна-1141» и поступлении денежных средств от её продажи в областной бюджет отсутствуют. Впрочем, об этом свидетельствует и письмо, подписанное директором БУ ОО «Государственный архив Орловской области» Ю.В. Апариной.

А теперь у нас вопрос к руководителю департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Ольге Юрьевне Платоновой: «Где всё-таки находятся документы о продаже ОАО «Автоколонна-1141»? За сколько она была продана? Если документы были переданы на хранение в Государственный архив Орловской области, то какие, когда именно и в каком количестве? Кем и когда было дано распоряжение об изъятии из архивного дела «для копирования» бухгалтерских документов АООТ ЗЧИФ «Народная инициатива»? И, наконец, почему в ЕГРЮЛ учредителем ОАО «Автоколонна-1141» на декабрь 2002 года числится Комитет по управлению имуществом Орловской области?

А мы пока будем дальше выяснять, каким образом некогда крупнейшее госпредприятие перешло в руки семьи действующего председателя Орловского областного Совета народных депутатов и пока ещё секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Семёновича Музалевского…