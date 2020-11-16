УВЕДЁННАЯ СПИКЕРОМ

№40 (619) от 18 ноября 2020 г.

FLB: Как государственная автоколонна №1141 стала семейным предприятием председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского

https://flb.ru/7/4294.html

Сегодня в Орловской области всё чаще начинают вспоминать как незавершённые уголовные дела минувших дней, так и привлекающие повышенное внимание общественности события с явно криминальным душком, которые в своё время по разным причинам к возбуждению дел не привели. А причины действительно были разными: какое-то событие оказывалось малозначительным, в других случаях была утеряна или уничтожена доказательная база, а иногда как прокуроры, так оперативники и следователи старались не вмешиваться в деятельность высоких должностных лиц региона, которые в результате беспрепятственно приумножали свои капиталы и расширяли сферу экономического и финансового влияния.

В августе 2019 года под давлением общественности журналистами была в очередной раз поднята тема «загадочной приватизации «Автоколонны». В материале (ИА «Орловские новости». – Прим. ред. ОС) были опубликованы некоторые факты, которые касались вопроса превращения ОАО «Автоколонна-1141» со стопроцентным государственным учредительством в сугубо частное ООО «САЛС-М», главным учредителем которого стала супруга председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Семёновича Музалевского Светлана Александровна.

Наши коллеги обозначили основные события, касавшиеся странной «реорганизации», в ходе которой из областной собственности было окончательно выведено крупнейшее автотранспортное предприятие. Но при этом сам механизм чудесного изменения статуса и реальная история превращения супругов Музалевских во владельцев большого автопредприятия остались практически за кадром. Потом, примерно через год, силами полиции вроде бы была организована проверка, но о её результатах, как часто бывает, когда дело касается высших региональных чиновников, никто ничего не сообщал.

Поэтому FLB.ru вносит ясность в эту историю, которая, будучи вытащенной на свет, несомненно привлечёт внимание правоохранительных органов, в первую очередь прокуратуры Орловской области, становящейся сегодня, выражаясь словами президента России, «сквозной верховной властью», следящей за исполнением законов «вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера».

ОПЕРАЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ»

По не очень понятной причине из всей истории ОАО «Автоколонна-1141» довольно длительное время журналисты пытались анализировать только период 2014 года, когда она прекратила своё существование. На самом деле – это одно из старейших автотранспортных предприятий Орловской области. В местном архиве есть фонды, в которых отражена его история с 1960 года. Но нас столь давние времена не особенно интересуют.

А вот в новейшей истории России отправной точкой стал декабрь 1993 года, когда и появилась приватизированная по законам того времени «Автоколонна-1141». К первичной приватизации никаких вопросов у нас нет, но есть одно замечание. Если закон об акционерных обществах 1995 года запрещал государственным организациям быть учредителями таких обществ, то в 1993-1994 годах это было вполне допустимо. И учредителем ОАО «Автоколонна-1141» 28 декабря 1993 года стала государственная организация – Комитет по управлению имуществом Орловской области (современное название — Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области). Судя по исследованными нами базам данных, на начало 2002 года эта госорганизация ещё была полноценным учредителем.

Термин «полноценный» тут очень важен, поскольку в законе об акционерных обществах понятия учредителей и акционеров и их права, как правило, разъединены. Но ст. 25 закона гласит, что «при учреждении общества все его акции должны быть распределены среди учредителей». А учредитель был один — Орловская область в лице Комитета по управлению имуществом. И как раз это было главной трудностью, которую должны были преодолеть те, кто нацелился на как можно менее затратный переход «Автоколонны-1141» из государственной в частную собственность.

Леонид Семёнович Музалевский как профессиональный транспортник, в своё время даже поработавший водителем у будущего мэра Орла, прекрасно представлял себе, каким лакомым куском для проворного бизнесмена могла стать «Автоколонна». Но в те времена у него не было ни больших денег, ни большой власти, а его собственный бизнес по торговле автозапчастями и шинами только начинал набирать обороты. Но через несколько лет, когда единственным учредителем ОАО был, напоминаем, Комитет по управлению имуществом Орловской области, Леонид Семёнович начал операцию «Внедрение».

Сведения о его участии в жизни «Автоколонны-1141» в те годы носят фрагментарный характер. Вот, например, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) об Орловской областной ассоциации автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Учредитель в 2002 году – ОАО «Автоколонна-1141». Изучаем документ и вдруг видим, что с 1 декабря 2004 года лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени этого юрлица, становится Леонид Семёнович Музалевский. В 2005 году эта ассоциация ликвидируется.

13 июня 2007 года параллельно с ОАО «Автоколонна-1141» учреждается одноимённое ООО. А директором ООО «Автоколонна 1141» становится гражданин Красилов Александр Владимирович. Любопытно отметить, что примерно в то время второй и на настоящий момент актуальной супругой Леонида Семёновича Музалевского стала гражданка Красилова Светлана Александровна. С тех пор дела Музалевского в отношении ОАО «Автоколонна-1141» также пошли в гору.

Изучаем решение общего собрания ОАО от 6 августа 2008 года. Пункт 4: «Избрать членами Совета директоров Музалевского Л.С., Музалевскую С.А., Васина А.Н., Ахромченкову В.Н.». Конечно, членство в совете директоров – вещь важная, но ведь этим органом нужно как-то руководить. И из следующих документов мы выясняем, что в период до 29 марта 2011 года Леонид Семёнович Музалевский уже точно был председателем этого самого совета директоров. Любопытно, что за три дня до своего ухода с поста, а точнее с 25 марта 2011 года он параллельно приступил к исполнению обязанностей председателя Орловского городского Совета народных депутатов, во всяком случае, это следует из текста собственноручно заполненной им анкеты. А кто же стал председателем совета директоров ОАО «Автоколонна-1141»? Думается, никого не удивит, что по решению общего собрания акционеров возглавила эту достойную организацию не менее достойная дама – Светлана Александровна Музалевская.

Уже тогда государственное предприятие постепенно начало превращаться в семейную фирму. Малоизвестный факт: в опубликованных в 2011 году сведениях об источниках дохода, имуществе, принадлежащем кандидатам, включённым в список «Единой России» на выборы в областной Совет народных депутатов, Леонид Семёнович честно указал свою личную долю в ОАО «Автоколонна-1141» — 13,01%.

Должность председателя горсовета, понятно, давала определённые преимущества. Но задача окончательно перевести организацию из государственной собственности в частную пока не была решена. Для этого требовался другой уровень власти. И этот уровень Леонидом Семёновичем Музалевским был достигнут: 16 декабря 2011 года он стал председателем Орловского облсовета. Стадия тихого внедрения закончилась, началась операция по прямому поглощению.

2012-2014. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ

Создавая открытое акционерное общество, государство как единственный учредитель определяет основной вид деятельности (у «Автоколонны-1141» это была деятельность автомобильного грузового транспорта). Люди, знакомые с организацией грузоперевозок в масштабе региона, прекрасно представляют себе, что материальная база предприятия представляет собой очень крупный имущественный комплекс, который в 2012-2014 годах окончательно перешёл из-под контроля государства под контроль супруги председателя Орловского областного Совета народных депутатов Светланы Александровны Музалевской. А это ведь не только собственно грузовой автотранспорт, но и недвижимость, ремонтная зона, другие сервисно-эксплуатационные службы. Учредитель в течение многих лет вкладывал в создание и развитие материальной базы, а также в эксплуатацию транспорта весьма значительные средства.

В силу того, что единственным учредителем «Автоколонны» являлась Орловская область в лице регионального Комитета по управлению имуществом, можно смело полагать, что деньги, на которые создавалась многомиллионная материальная база АО, были не частными вкладами семьи Музалевских, а бюджетными средствами. И прибыль должна была тоже идти в бюджет. Правда, в доступных нам опубликованных решениях собраний акционеров обычно содержался пункт о том, что дивиденды за тот или иной период выплачиваться не будут. Так что самым привлекательным активом для семьи Музалевского было имущество предприятия, которое она благополучно и получила.

В июне 2011 года Леонид Семёнович Музалевский возглавил региональное отделение партии «Единая Россия», а 16 декабря 2011 года, напомним, стал спикером Орловского областного Совета народных депутатов. Судьба АО «Автоколонна-1141» была решена. Через полтора месяца, 6 февраля 2012 года, была проведена операция по смене учредителя. Судя по всему, именно тогда (по другим данным — 18 декабря 2012 года) Орловская область исчезла из учредительных документов, а учредителями стали 40 граждан России (80% учредительного капитала) и АО «Автокомплекс», фактически семейного предприятия Музалевских — (20%.) Леонид Семёнович был директором «Автокомплекса» в 1992-2011 годах, а его супруга возглавляет фирму с 2011 года по сию пору. Забегая вперёд, отметим, что в 2014 году после реорганизации «Автоколонны» в ООО «САЛС-М» «посторонних» учредителей осталось 14 человек, а их совокупная часть уставного капитала составила менее 15%. У Светланы Музалевской же чудесным образом оказалось уже 86,63% уставного капитала.

Каким образом и на каких основаниях государство исчезло из учредителей и крупный имущественный комплекс стал частным, до сих пор неизвестно. Когда руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Ольгу Платонову журналисты спросили об особенностях приватизации АО «Автоколонна-1141», она ответила им, что приватизация была проведена в 1994 году (по нашим данным – в 1993), что материалы по приватизации находятся в архиве, что в 2014 году департамент не являлся акционером и не принимал участия в реорганизации «Автоколонны». А о событиях 2012 года её не спрашивали, вот она и ничего не сообщила. В общем, классическая отписка.

Ответ Ольги Платоновой о том, что её департамент был не в курсе того, как «Автоколонна — 1141» ушла из госсобственности

А потом наступил 2014 год, о котором расспрашивали Ольгу Платонову. К этому времени семья Музалевских уже установила контроль над акциями. Не хватало лишь некоторых мелочей для полноценного владения «Автоколонной».

Любопытный факт: последнее годовое общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна-1141» было назначено на 11 июня 2014 года. В повестке дня были обычные пункты: утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности, прибыли и убытков, избрание Совета директоров, отчёт ревизионной комиссии и избрание её членов, вопрос о дивидендах за 2013 год, об утверждении аудитора и пр. Никакой информации о том, что государственное ОАО будет реорганизовано в частное ООО, в документах не было.

Но прошло чуть больше месяца, и 14 августа 2014 года появилась информация о том, что на 18 сентября 2014 года назначено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна-1141». Главным пунктом повестки дня было объявлено принятие решения о реорганизации ОАО «Автоколонна-1141» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Юридически всё было подготовлено в соответствии с законом об акционерных обществах. На собрании утвердили условия и порядок реорганизации, порядок обмена акций на доли в уставном капитале ООО, кандидатуру директора Виктора Теплова, утвердили передаточный акт и соблюли прочие необходимые для регистрации ООО позиции. Участникам собрания в общем-то ничего и не нужно было делать, поскольку большинством голосов владела Светлана Музалевская.

Так и хочется вспомнить крылатую фразу: «Красть ничего не надо, всё уже украдено до нас». Но жителей Орла, журналистов, и, хочется верить, сотрудников правоохранительных органов до сих пор волнует, по каким причинам Орловская область вдруг решила отдать работавшее с прибылью предприятие и огромные материальные активы, которые формировались за бюджетный счёт в течение нескольких десятилетий, в конечном счёте супруге председателя Орловского областного Совета народных депутатов и по совместительству секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Семёновича Музалевского.

Леонид Музалевский — председатель Орловского облсовета и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Реорганизация, учитывая высокую руководящую должность супруга главного учредителя, была проведена быстро. Не прошло и месяца, как было официально зарегистрировано ООО «САЛС-М», являющееся правопреемником ОАО «Автоколонна-1141». Аббревиатуру «САЛС-М» люди, знакомые с процессом реорганизации и выбора названия ООО, расшифровывают по первым буквам: Светлана Александровна, Леонид Семёнович Музалевские. Так что даже тут можно увидеть: это ООО – гордость семьи.

Светлана Александровна Музалевская с долей 86,63% (ей как председателю совета директоров вместе с гендиректором Тепловым было удобнее всего выкупать акции у миноритариев) стала основным учредителем ООО. Остальные доли (от 0,05% до 0,45%) были распределены между 14-ю частными лицами, которые по каким-то причинам решили свои акции не продавать.

ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО ОТДАЛО СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУЗАЛЕВСКИМ?

На самом деле, этот вопрос – самый главный в будущем уголовном деле по мошенничеству в особо крупных размерах, с помощью которого и было уведено у государства крупнейшее автотранспортное предприятие.

Ответственными за сам процесс организации и осуществления «преобразования» «Автоколонны-1141» из ОАО с единственным учредителем – Комитетом по управлению имуществом Орловской области (в 2014 году это учреждение именовалось Управлением государственного имущества Орловской области) были осуществлявший прикрытие со стороны действующей региональной власти Леонид Семёнович Музалевский, бывший председатель Совета директоров ОАО «Автоколонна-1141», а также непосредственные участники мероприятия: Светлана Александровна Красилова (Музалевская) – сначала член Совета директоров, а после перехода мужа на работу в качестве председателя горсовета г. Орла – председатель совета директоров этого ОАО, Александр Владимирович Красилов – бывший директор ООО «Автоколонна-1141», Александр Николаевич Васин, член совета директоров ОАО «Автоколонна-1141», Виктор Васильевич Теплов – бывший директор «ОАО «Автоколонна-1141» и другие лица, о нынешней судьбе которых мы расскажем в конце материала.

Отвечавшие за госимущество Армен Мнацаканов, Андрей Синягов, Владимир Макарчук вопросов по «Автоколонне-1141» не имели

А вот со стороны государства, то есть Управления государственного имущества Орловской области за процессом наблюдали разные люди: в 2012 году Екатерина Терляева, а с 1 июля по 29 сентября 2014 года – человек с реальным уголовным прошлым Владимир Николаевич Макарчук. Он был принят на государственную службу и работал в должности начальника управления до 29 сентября 2014 года. Именно в этот период семейство Музалевских и завершало операцию по изменению статуса. После того как дело было сделано, а точнее, через 11 дней после проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «Автоколонна-1141», одобрившего «реорганизацию» в ООО, начальник управления государственного имущества Орловской области Владимир Макарчук был уволен со своей должности.

Окончательное оформление предприятия в частную собственность супруги Леонида Семёновича Музалевского проходило уже при исполняющем обязанности начальника управления Армене Мнацаканове, который в своё время чудом избежал уголовного дела (7 ноября 2019 года Арбитражный суд Орловской области взыскал с него убытки в размере 365 563,94 руб.). Не было никаких вопросов к уводу «Автоколонны-1141» и у Андрея Синягова, который возглавил Департамент госимущества после Мнацаканова. Нет их, как мы уже выяснили, и у нынешнего руководителя департамента госимущества Ольги Платоновой.

10 октября 2014 года Светлана Александровна и Леонид Семёнович Музалевские (формально – лишь Светлана Александровна с долей в 86,63%) получили полный контроль над ООО «САЛС-М», теперь уже бывшей «Автоколонной-1141», крупнейшим автотранспортным предприятием Орловской области с громадными активами и почти шестидесятилетней историей.

«МУЗАЛЕВСКИЙ, ВЕРНИ АВТОКОЛОННУ-1141!»

Орёл – город небольшой, поэтому довольно многие его жители знали о том, как уходило из госсобственности ОАО «Автоколонна-1141». На митингах, кстати, не только посвящённых требованиям отставки Музалевского, но и на первомайских, регулярно появлялись транспаранты с лозунгом «Музалевский, верни Автоколонну-1141!». Но реальных последствий это не имело. На настоящее время неизвестно ничего и о результатах полицейской проверки, начатой летом нынешнего года в отношении «загадочной приватизации «Автоколонны-1141».

Зато довольно много можно узнать о том, что получили все непосредственные участники процесса, бывшие члены Совета директоров ОАО «Автоколонна-1141», и экс-директора ООО «Автоколонна-1141».

Леонид Семёнович Музалевский остался председателем Орловского областного Совета народных депутатов, секретарём регионального отделения и председателем президиума регионального отделения партии «Единая Россия».

Светлана Александровна Музалевская (Красилова) сейчас генеральный директор ОАО «Автокомплекс» (учредитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области), а также учредитель ООО «САЛС-М» и соучредитель ООО «Автокомплекс-Орёл».

Александр Владимирович Красилов вместе со Светланой Александровной – соучредитель ООО «Автокомплекс-Орёл», соучредитель ООО «Техавтоцентр».

Александр Николаевич Васин – генеральный директор и соучредитель (вместе с Светланой Музалевской и Александром Красиловым) ООО «Автокомплекс-Орёл».

Виктор Васильевич Теплов – генеральный директор ООО «САЛС-М» (главный учредитель – Светлана Музалевская).

В общем, люди не бедствуют, и все, за исключением главы клана, трудятся в семейных предприятиях, занимаясь транспортом, недвижимостью, таможней и иными очень полезными для области и для собственного благосостояния направлениями… А вот почему у них всё так удачно сложилось, скорее всего, придётся всё-таки выяснять правоохранительным органам. Ещё есть вопросы к налоговым органам, поскольку, как утверждают люди сведущие, у ОАО, АО и ООО, связанных с семьёй Музалевского, были многолетние «налоговые каникулы», то есть по-настоящему их никто не смел проверять.

А руководству «Единой России», скорее всего, также предстоит задуматься о том, как оборотистый секретарь орловского регионального отделения партии и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский проявил не только смекалку, но и «высокие моральные качества», не дав крупному автотранспортному предприятию, на территории которого сейчас есть и магазины, и автосалон, и прочие прибыльные организации, попасть в чужие руки…

Воронецкий Сергей

FLB.RU

16.11.20

Источник: https://flb.ru/7/4294.html