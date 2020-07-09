Увеличенный размер минимального пособия по безработице сохранится до конца августа

Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля № 988, которое вносит изменения в порядок выплаты пособий по безработице, установленный постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 года № 346.

Как сообщает областная служба занятости, согласно новому постановлению, до конца августа продлен период, когда безработные, которым начислено минимальное пособие, могут получать его в размере 4,5 тыс. рублей. Вместе с тем, в постановлении уточняется, что на текущий год установлен размер минимального пособия — 1,5 тыс. рублей. На такую сумму могут рассчитывать получатели минимального пособия с сентября, в зависимости от ситуации с коронавирусом.