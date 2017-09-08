Увеличились выплаты орловцам, пострадавшим на производстве

С 1 февраля 2018 года увеличились на 2,5% ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Повышение коснулось всех страховых выплат, назначенных до 1 февраля 2018 года, — уточнили в пресс-службе ФСС.

— В настоящее время ежемесячные страховые выплаты получает 2 421 житель Орловской области. На эти цели в минувшем году из бюджета Фонда социального страхования было направлено 178 млн рублей, — отметил управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин.

Напомним, что ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному лицу, если по заключению медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности, либо члену семьи погибшего на производстве, имеющему право на выплату. Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня средней заработной платы, получаемой до наступления страхового случая.

 

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Опубликовано 02 Фев 2018 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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