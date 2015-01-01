Уволенным сотрудникам ПАТП-1 выплачивают выходные пособия

По информации начальника управления муниципального имущества и землепользования Максима Лобова, из 78 уволенных работников ПАТП-1 выходные пособия получили 67 человек.

Рассчитаться предстоит еще с 11 сотрудниками, которые в настоящий момент находятся за пределами города. Как только заявители вернутся в Орел, администрация города выплатит им задолженность за февраль и март, общая сумма составляет 141 тыс. рублей.

В связи с тем, что конкурсный управляющий ПАТП-1 не смог рассчитаться с уволенными, администрация Орла заключила договор переуступки долга с муниципальным предприятием «Орелводоканал». По такой же схеме в феврале сотрудникам ПАТП-1 уже выплатили зарплату за декабрь, январь и один день февраля, информирует администрация Орла.