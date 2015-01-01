Уволенным сотрудникам ПАТП-1 выплачивают выходные пособия

По информации начальника управления муниципального имущества и землепользования Максима Лобова, из 78 уволенных работников ПАТП-1 выходные пособия получили 67 человек.

Рассчитаться предстоит еще с 11 сотрудниками, которые в настоящий момент находятся за пределами города. Как только заявители вернутся в Орел, администрация города выплатит им задолженность за февраль и март, общая сумма  составляет 141 тыс. рублей.

В связи с тем, что конкурсный управляющий ПАТП-1 не смог рассчитаться с уволенными, администрация Орла заключила договор переуступки долга с муниципальным предприятием «Орелводоканал». По такой же схеме в феврале сотрудникам ПАТП-1 уже выплатили зарплату за декабрь, январь и один день февраля, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 30 мая 2018 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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