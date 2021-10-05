Ужасы нашего городка: на столбах вешают чучела из животных

В соцсетях появились фотографии, сделанные в Орле. По этическим соображениям мы считаем, что не надо показывать их читателям, чтобы у этого начинания не появились последователи.

Дело в том, что на столбе возле фабрики “Ока” неизвестные прикрутили чучело, сделанное с использованием фрагментов умерших животных. В частности, “скульпторы” использовали крылья дохлой птицы и, возможно, туловище какого-то животного (очень похожего на кошку). Голова и лицо чучела сделаны из пластилина. Не уверены, что этот инцидент попадает под статью “жестокое обращение с животными”, но вообще-то необходимо проверять подобные сообщения. Хотя бы потому, что человек со здоровой психикой никогда такого не сделает. А мимо столба, где висит этот чучело, ходят в школу дети.