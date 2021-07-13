13 июля 2021



Уже 12 детей родились в результате ЭКО в Орловской области за 5 месяцев

Недавно в Орле состоялось открытие центра вспомогательных репродуктивных технологий на базе перинатального центра НКМЦ имени З.И. Круглой, что будет способствовать повышению рождаемости в регионе. Новая лаборатория ЭКО построена по самым современным стандартам и технологиям. Врачи, которые будут проводить процедуру, прошли обучение в Московском НИИ им. Кулакова. Все этапы полного цикла экстракорпорального оплодотворения будут бесплатными, и выполняться по полису ОМС.

С использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в Орловской области за январь-май 2021 года выполнено 88 процедур ЭКО. 19 женщин встали на учет после ЭКО. Число родов после ЭКО – 11. Родились 12 детей.

 

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Опубликовано 13 Июл 2021 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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