26 мая 2020



Уже 332 орловца пострадали от укусов клещей

Паразиты проявили себя уже в 17 муниципальных образованиях Орловщины. К медикам за помощью обратилось 332 пострадавших от укусов клещами, в том числе 177 детей. Количество обратившихся снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. Пока никто из укушенных не заболел от паразитов ни боррелиозом, ни ГАЧ. Вместе с тем, самих паразитов, снятых с людей, обязательно исследуют. В этом сезоне боррелиоз обнаружен у каждого пятого клеща! Соответственно, тем пострадавшим, к кому присосался зараженный клещ, сразу же назначают лечение и заболевание не развивается в серьезную форму.

Параллельно для защиты людей проводят обследования и противоклещевые обработки парков, зон отдыха, скверов и прилегающих мест прогулок. Уже обработано акарицидными препаратами 165,8 га. Но самым главным в профилактике укусов клещей остается соблюдение правил поведения на природе. Это ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-реппелентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.

 

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Опубликовано 26 мая 2020 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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