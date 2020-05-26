Уже 332 орловца пострадали от укусов клещей

Паразиты проявили себя уже в 17 муниципальных образованиях Орловщины. К медикам за помощью обратилось 332 пострадавших от укусов клещами, в том числе 177 детей. Количество обратившихся снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. Пока никто из укушенных не заболел от паразитов ни боррелиозом, ни ГАЧ. Вместе с тем, самих паразитов, снятых с людей, обязательно исследуют. В этом сезоне боррелиоз обнаружен у каждого пятого клеща! Соответственно, тем пострадавшим, к кому присосался зараженный клещ, сразу же назначают лечение и заболевание не развивается в серьезную форму.

Параллельно для защиты людей проводят обследования и противоклещевые обработки парков, зон отдыха, скверов и прилегающих мест прогулок. Уже обработано акарицидными препаратами 165,8 га. Но самым главным в профилактике укусов клещей остается соблюдение правил поведения на природе. Это ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-реппелентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.