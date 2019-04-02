2 апреля 2019



Уже 4 орловцев пострадали от укусов клещей

В лечебно-профилактические учреждения региона уже обратились 4 человека, пострадавшие от укусов клещей. Из заболеваний, передаваемых с укусом клещей, на территории области регистрируется клещевой боррелиоз. Прививок от этого заболевания нет и единственная защита: безопасное поведение на заселенной паразитами территории, а также акарицидные обработки. В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется обработать от клещей 310 га. В первую очередь это будут: скверы, парки, стадионы, зоны отдыха, территории детских оздоровительных и образовательных организаций.

Сейчас ведется обследование мест массового отдыха населения и территорий летних оздоровительных учреждений для определения видового состава и численности иксодовых клещей. По результатам энтомологических обследований будут подготовлены предложения в адрес глав муниципальных образований и хозяйствующих субъектов о корректировке объемов акарицидных обработок.

Управление Роспотребнадзора напомнило правила поведения на территории, опасной в отношении клещей:

— используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором.

— применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

— проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут).

— не садитесь и не ложитесь на траву.

— после возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов.

— не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

— необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

— нельзя раздавливать клещей пальцами.

Если вы планируете выезд на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, то необходимо заранее провести вакцинацию.

При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если Вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии.

Для исключения потенциального риска заражения инфекциями, передающимися клещами, удаленного клеща рекомендуется сдать на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Прием эктопаразитов для проведения лабораторных исследований проводится жедневно с 09.00 до 18.00 по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон — 8(486) 2 77-09-36).

 

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Опубликовано 02 Апр 2019 в 15:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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