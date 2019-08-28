28 августа 2019



Уже 48 орловцев, имеющих длительный страховой стаж, вышли на пенсию досрочно с начала года

Законодательством предусмотрено снижение пенсионного возраста для граждан, имеющих длительный страховой стаж. Так, женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше нового общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 55 и 60 лет соответственно.

В 2019 году данная норма начала действовать. Все женщины и мужчины, которым в 2019 году исполняется 55 и 60 лет соответственно и которым по общему правилу возраст выхода на пенсию должен быть повышен на 6 месяцев, при наличии у них не менее 37 и 42 лет стажа, смогут выйти на пенсию без увеличения пенсионного возраста.

В страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, засчитываются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории СССР и Российской Федерации.

Однако согласно закону в стаж для досрочного выхода на пенсию по старости включаются только периоды работы и получения пособия в период временной нетрудоспособности. Периоды нахождения в декрете, службы в армии, учебы и т.д. в данный стаж не включаются, — пояснили в пресс-службе ПФР.

 

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Опубликовано 28 Авг 2019 в 15:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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