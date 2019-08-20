Уже 8 орловцев заболели после укусов клещей

В течение последних шести недель отмечается снижение числа обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. К 19 августа в лечебно-профилактические учреждения обратилось 1 926 человек, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 688 детей. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 19,3%. У орловце отмечено уже 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

В связи с отсутствием мер специфической профилактики клещевого боррелиоза, а также гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) основной мерой для предупреждения заболеваний, остается неспецифическая профилактика: безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, а также акарицидные обработки.

В этом году проведены обследования на площади 748,6 га, затем в тех местах, где было обнаружено скопление опасных членистоногих, провели акарицидные обработки. Всего ползучие кровососы уничтожены на площади 435,3 га, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений — 151,6 га.

И еще раз напомним, как не стать жертвой паразитов. На прогулке используйте светлую одежду с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором. Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. Не забывайте, что клещи — это не насекомые, поэтому инсектициды от этих паразитов совершенно не защищают. Во время прогулок проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут). Не садитесь и не ложитесь на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, а обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Нельзя раздавливать клещей пальцами — борреллии и анаплазмы (возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека) могут попасть в кровь через микроповреждения кожи.