Уже более 58 тысяч орловских детей получили допвыплату по 5 тысяч рублей

В Орловской области в соответствии с указом президента от 17.12.2020 года №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» выплаты начались с 21 декабря.

В пресс-службе ПФР обратили внимание на следующее: чтобы до конца года семьи получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, заявления должны быть поданы не позднее 27 декабря.

Напомним, заявление подается только теми родителями:

— у кого сменился банковский счет,

— кто весной и летом 2020 года не обращался ни за одной из выплат, предоставлявшихся Пенсионным фондом,

— у кого в период с 1 июля 2020 года родился ребенок.

У родителей в отношении детей, родившихся после даты вступления указа в законную силу, есть право обратиться в ПФР за назначением данной выплаты до 1 апреля 2021 года. Удобнее всего подавать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а при необходимости родители могут обратиться и в клиентские службы ПФР.