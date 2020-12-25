25 декабря 2020



Уже более 58 тысяч орловских детей получили допвыплату по 5 тысяч рублей

В Орловской области в соответствии с указом президента от 17.12.2020 года №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» выплаты начались с 21 декабря.
В пресс-службе ПФР обратили внимание на следующее: чтобы до конца года семьи получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, заявления должны быть поданы не позднее 27 декабря.

Напомним, заявление подается только теми родителями:
— у кого сменился банковский счет,
— кто весной и летом 2020 года не обращался ни за одной из выплат, предоставлявшихся Пенсионным фондом,
— у кого в период с 1 июля 2020 года родился ребенок.

У родителей в отношении детей, родившихся после даты вступления указа в законную силу, есть право обратиться в ПФР за назначением данной выплаты до 1 апреля 2021 года. Удобнее всего подавать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а при необходимости родители могут обратиться и в клиентские службы ПФР.

 

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Опубликовано 25 Дек 2020 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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