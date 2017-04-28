Уже четвертая группа орловских зубров успешно добралась до Калужской области

Уже четвертую по счету группу краснокнижных переселенцев из Орловского полесья, выпустили на волю после передержки. Один мальчик и три девочки, две из которых стельные, пополнили вольную популяцию, — сообщили в группе орловского национального парка в Фейсбуке.

Выходить из вольера гости не горели желанием, поэтому пришлось немного подшуметь. В ходе весенне-летнего отела калужане ожидают не менее 8-9 зубрят. Сейчас на территории заповедника «Калужские засеки» и парка «Угра» численность зубров приблизилась к отметке в 200 животных. Восстановление редкого вида идет в рамках долгосрочного проекта с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире».

Как пишут наши коллеги из ГТРК «Калуга», 20 гектаров злаковых пород и корнеплодов ежегодно засаживают вблизи загона. Доступная пища, подходящая среда, а главное хорошее отношение. По мнению зуброводов, именно эти критерии помогают животным привыкнуть не только к новому месту, но и к человеку.

— Мы боялись, честно говоря, что зубрица (а у зубров же матриархат) уведёт стадо назад на родину, в Орловскую область. Но как показала практика, зубрам у нас понравилось, хорошая кормовая база, рельеф, отсутствие населенных пунктов, поэтому они с удовольствием здесь остались», — рассказал директор нацпарка Виктор Гришенков.

За перемещением стада специалисты наблюдают с помощью видеоловушек. Именно благодаря скрытым камерам, маршрут редких зверей можно увидеть на обычном смартфоне. При срабатывании датчика движения или теплового датчика, оповещение незамедлительно приходит на телефон работников заповедника. Помогают новинки техники и в предотвращении случаев браконьерства.

— В штате парка 32 инспектора службы охран, 3 патрульных группы, транспорт. В нашем арсенале фотоловушки, в общем, средства для работы есть, — рассказывает Виктор Гришенков.

Для того, что бы малочисленная группа, покинувшая место передержки, прибилась к основному стаду, на территории парка разработана целая сеть лесных троп. Все дороги ведут к крупным кормушкам. Именно в этих местах зубры чаще всего находят своих сородичей, — сообщают калужские журналисты из региональной ГТРК.