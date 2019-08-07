Уже двое укушенных клещами орловцев заболели

В течение последних четырех недель наметилось снижение числа обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. По состоянию на 01.08.2019 года за помощью к медикам обратилось 1802 пострадавших от укусов клещей, в том числе 650 детей. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 18,4%. Двое пострадавших заразились иксодовым клещевым боррелиозом. Данных по больным ГАЧ пока нет, но и инфицированность этим вирусом гораздо ниже — при исследовании клещей из внешней среды 0,5% пулов клещей инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В связи с отсутствием мер специфической профилактики клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека основными мерами, направленными на предупреждение заболеваний, остается безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, и акарицидные обработки.