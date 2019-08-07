7 августа 2019



Уже двое укушенных клещами орловцев заболели

В течение последних четырех недель наметилось снижение числа обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. По состоянию на 01.08.2019 года за помощью к медикам обратилось 1802 пострадавших от укусов клещей, в том числе 650 детей. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 18,4%. Двое пострадавших заразились иксодовым клещевым боррелиозом. Данных по больным ГАЧ пока нет, но и инфицированность этим вирусом гораздо ниже — при исследовании клещей из внешней среды 0,5% пулов клещей инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В связи с отсутствием мер специфической профилактики клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека основными мерами, направленными на предупреждение заболеваний, остается безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, и акарицидные обработки.

 

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Опубликовано 07 Авг 2019 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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