30 августа 2019



Уже шесть орловцев оказались на больничной койке после дегустации грибов

С началом активного сбора грибов на территории области зарегистрировано шесть случаев пищевого отравления грибами. Основном любители даров леса страдали из-за толкачиков и дождевиков, относящихся к условно-съедобным грибам. В одном случае пострадавшая употребила в пищу грибы неизвестного происхождения, собранными около месяца назад, которыми ее угостили.

Первыми признаками отравления грибами являются: тошнота; непрекращающаяся рвота; обильное слюноотделение; сильная потливость; возрастающая слабость; одышка; головокружение; сильные боли в животе; головная боль; жидкий стул (иногда с кровью). Если при отравлении произошло поражение центральной нервной системы, то наблюдаются следующие признаки: судороги; нарушения зрения; возбуждение; бред; галлюцинации.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что собирать можно только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу. Не покупайте грибы с рук и у случайных прохожих. Не собирайте перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы. Во время сбора нельзя пробовать грибы на вкус: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки. Нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки.

Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить. В особенности это касается сыроежек. Нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.

Принесённые домой грибы должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам и вновь тщательно просмотрены. Все сомнительные, перезрелые, дряблые грибы нужно выбросить! Нижнюю часть ножки, загрязнённую землёй, срезают, а грибы тщательно очищают от песка и сора. Грибы должны быть тщательно промыты и подвергнуты кулинарной обработке (многократное отваривание) в день сбора или не позднее следующего утра. Отвар сливается после каждой варки грибов, время отваривания – от 5 до 15 минут.

Блюда из грибов рекомендуются в пищу абсолютно здоровым людям, не страдающими заболеваниями пищеварительного тракта. Детям и людям пожилого возраста нежелательно употребление грибов. При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью! В случае отравления грибами до прихода врача соблюдать постельный режим, употреблять много жидкости (холодной воды, холодного крепкого чая), можно применять активированный уголь. Лучше всего покупать грибы в магазине!

 

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Опубликовано 30 Авг 2019 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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