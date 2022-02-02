В 15 километрах от цивилизации

№4 (673) от 2 февраля 2022 г.

В селе Спасское Орловского района, которое находится всего в пятнадцати километрах от города, полностью отсутствуют дороги: с наступлением весны здесь можно будет передвигаться только на тракторе. Об этом «Орловской среде» рассказали местные жители, которые ведут многолетнюю переписку с районными и областными чиновниками.

Село Спасское — не самое маленькое в Орловском районе, еще лет десять назад здесь кипела жизнь, а сегодня постоянно проживающих жителей можно пересчитать по пальцам. Началом конца Спасского стало закрытие сельского клуба, магазина, здесь нет почтового отделения, здесь перестали чистить колодцы и ремонтировать дороги. Однако даже все эти обстоятельства пока ещё не могут заставить коренных жителей орловского села оставить свою землю: с наступлением тепла они вновь приезжают в свои дома, обрабатывают огороды, выращивают картошку и овощи. Все деревенские дома оживают, люди, лишенные многих благ цивилизации, живут здесь до поздней осени и ведут, по сути, натуральное хозяйство.

Когда начинаются дожди, наши дороги проваливаются, — рассказал житель Спасского Александр П. — Электрические столбы в таком состоянии были, что вот-вот завалятся. Я стал жаловаться в администрацию Орловского района, тогда еще главой был Парахин. Дорога была грунтовая, разбитая, колея такая, что пройти невозможно, еще и зимой никто снег не чистил. Сейчас, правда, приезжают и чистят, когда обратишься. Весной дождь пройдет — ни пожарная машина, ни скорая помощь не проедет. По весне дороги размываются. Нам все только обещают. Разве так должно быть? А ведь все стандарты есть, и в законе всё прописано. Мне пришла отписка, что дорогу собираются сделать в 2019 году. В 2019 году никто ничего не сделал. Обратился повторно в 2021 году, написали, что в 2022 году сделают дорогу на улицу Кулига. Ближе к осени пустили грейдер, немножко дорогу прочистили, на этом всё.

Почтальоны к нам не приходят, за корреспонденцией приходится ездить в Березки, а до Березок семь километров пешком. Зимой туда вообще не пройдешь. Ближайший магазин на Неполоди. Медпункта нет. Иногда приезжает автолавка, идти до которой тоже приличное расстояние. В основном в зимнее время просим привезти продукты, если кто-то едет в город, летом самим можно доехать до неполодского магазина. Вообще летом очень много людей в селе, приезжают в родительские дома люди, у всех огороды, а дорог нет. Скоро весна, опять будет колея, грязь, опять невозможно будет проехать. Там не подсыпать нужно, а заново делать дорогу. Сейчас все растает, кто-нибудь проедет на тракторе, и все. Деревня наша вымерла, потому что работы нет, ничего нет. У местного фермера работают пятнадцать человек – и то в сезон. Еще лет десять назад много людей жили. От города до Спасского ведь всего около пятнадцати километров. Из хороших новостей: не так давно энергетики поменяли столбы освещения, деревянные на бетонные, и к мосту через речку Неполодь приварили перила. А вообще постоянно жить здесь невозможно. Если в Березки на работу устроиться, туда зимой и не дойдешь по снегу. Да и не всех ведь туда возьмут, все люди на зарплате.

— По дороге мы все пишем, кто тут ещё остался, и только обещают, — рассказал житель Спасского Юрий О. — У нас еще кладбище рядом, и храм там древний Спаса Нерукотворного, но дорога очень плохая, не пройдешь. Мы просим администрацию, чтобы хотя бы её щебнем отсыпали. В том году мне Пиняева ответила, что должны включить в программу. Не знаю, какой сейчас, в феврале, будет ответ. Сейчас будет весна, и там не то что на машине – пешком пройти будет невозможно. Грязь, все проваливается. От трассы до кладбища метров восемьсот. Эту дорогу нужно делать.

Сейчас все-таки относительно прошлых лет живут люди неплохо: дороги зимой чистят, — добавил Александр. — А вот весна, осень — это всё, подсыпали известняком, но это не щебень. Кирпич там, кирпич там, яма-канава, вот такие наши дороги. Может потому не делают, что деревня наша очень большая, а народу мало постоянно проживает… Деревня уходит, становится постепенно дачным поселком. Старики умерли, молодые уехали. Почты нет. Я ведь последним почтальоном здесь был…

Село Спасское можно считать именем нарицательным: стареющее, опустевшее, заброшенное. К сожалению, сегодня любой населенный пункт в Орловской области за редким исключением подходит под это описание. Когда орловские чиновники начинают рассуждать о комплексном развитии сельских территорий, ссылаясь на одноименную государственную программу, которую они якобы выполняют, ничего кроме горькой усмешки это не вызывает. Все их «старания» можно назвать комплексным уничтожением орловского села. Активное продвижение крупных холдингов, занимающихся зерном и свиньями, привело к тому, что орловские фермеры, ограниченные в господдержке, перестают производить мясо и молоко, картофель и овощи. А ведь фермерские хозяйства появлялись на месте бывших колхозов и совхозов, и именно на них возлагались в свое время многие надежды: кто как не местный фермер будет поддерживать жизнь на селе, людям давать работу, а государству — продовольствие.

В Спасском тоже был фермер, который двадцать семь лет (!) занимался овощеводством: выращивал лук и капусту, морковь и свеклу, огурцы. В год его хозяйство производило от 350 до 500 тонн овощей. Овощи отправлялись в орловские больницы, детские сады, другие социальные учреждения. Многие годы это было единственное КФХ в Орловском районе, которое, несмотря на немалые трудозатраты, оставалось верным своему овощеводческому профилю.

Что теперь стало с этим хозяйством? Как рассказали жители Спасского, вот уже несколько лет — с 2012 года – это КФХ занимается зерном. Как ни парадоксально, овощеводство при высокой и круглогодичной востребованности овощей для фермерских хозяйств стало невыгодным. Овощи стало некуда продавать. Если в конкурсах на поставку продуктов участвуют ООО, то это вполне могут быть перекупщики, покупающие овощи у того же фермера, который «числится» ИП; фермер останется с носом, а спекулянт — с барышом. Если, чтобы оформить господдержку, нужно потратить многие недели на её оформление, проще обойтись без неё, реализовать продукцию по себестоимости, а потом и вовсе прекратить такое производство. Если у фермера закупают морковь и капусту по восемь рублей за килограмм, а потом в магазинах эти овощи продаются как минимум раз в пять дороже, то какой смысл тратиться на удобрения, ГСМ, запчасти, цена на которые постоянно растет, влезать в долги, покупать дорогостоящие семена? Не проще ли действовать по схеме: посеял пшеницу — убрал и сдал? Гораздо проще, тем более, что для орловских чиновников «миллионы тонн» зерна в приоритете: будет о чем «рассказать» Москве.

Разве губернатора Андрея Клычкова беспокоит судьба таких фермерских хозяйств, если он никак не прореагировал на исчезновение из списка действующих сельхозорганизаций области единственного предприятия, занимавшегося выращиванием овощей и их переработкой, причем по самым современным технологиям? Мценский «Виннер», как мы помним, обанкротился практически сразу же после приезда Клычкова в нашу область и его первой и единственной «экскурсии» по территории этого уникального сельхозпредприятия.

На полях «Виннера» выращивались картофель, морковь и свекла, кабачки и тыква, брокколи и кольраби, капуста разных сортов, спаржевая фасоль, зеленый горох. Здесь на сотнях гектаров возделывались яблоневые сады, выращивалась смородина, не говоря уже о землянике, алыче, жимолости, голубике, ежевике и других культурах…

Когда предприятие оказалось в беде и поставило об этом в известность руководство региона, оно не получило ничего: ни понимания, ни поддержки. Больше сотни людей остались без работы. И мы всё ещё говорим о комплексном развитии сельских территорий?

Сегодня Орловская область занимает одно из последних мест в ЦФО по валовому сбору овощей, производство овощей открытого грунта практически полностью провалено. На одном из последних заседаний комитета по экономике и градостроительной деятельности Орловского облсовета депутаты обсуждали ценовую ситуацию на потребительском рынке по итогам 2021 года. Заместитель руководителя регионального департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков объяснил причину резкого роста цен на овощи в регионе: оказывается, это «общероссийская тенденция», и во всем виновата погода.

Новиков по-своему прав: это погода погубит овощи, если за ними не ухаживать и должным образом не дотировать овощеводство, это погода превращает сельские дороги в месиво. Погода, а, точнее, природа вообще может превратить орловские поля и деревни в «джунгли». И это уже происходит.

Наталья Зарубина

Справочно:

Спасское сельское поселение – муниципальное образование на территории Орловского района Орловской области. Административным центром сельского поселения является с. Бакланово Орловского района Орловской области.

Через территорию Спасского сельского поселения протекают: река Неполодь, река Моховица и река Густоварка.

На территории Спасского сельского поселения расположены 6 населенных пунктов общей площадью 539 га.: с. Бакланово, с. Спасское, п. Широкая Кулига, п. Муравейник, д. Булгаково, д. Поветкина.

Большую часть территории сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного значения, которые распаханы и ежегодно засеваются зерновыми и зернобобовыми культурами. На территории поселения расположены 2 сельскохозяйственные предприятия: ООО «Колосок», ООО «Маслово» отд. Бакланово, а также фермерские хозяйства: ИП Поляков А.А., КХ «Ритм» Акимова А.В., ИП Глава Ерохин Н.С., ИП Глава КФХ Денисов И.И., КХ Хотина М.В., КХ Ивашова А. Д., КХ «Бородино» Юркина А.Н., ИП Глава КФХ Буянов А.А.

В населенных пунктах Спасского сельского поселения преобладает застройка усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природными и историческими факторами. На территории с. Бакланово функционируют объекты социальной сферы: МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (с дошкольной группой), МБУК «Баклановский СДК», ФАП, библиотека, отделение почтовой связи, три магазина.

Численность населения на 2018 год по данным похозяйственного учета составляла 762 человека.

Расстояние от центра сельского поселения до районного центра, расположенного в г. Орле — 18 км.

Общая протяженность границ Спасского сельского поселения составляет 105 км. Внешние связи осуществляются посредством автомобильного транспорта. По территории сельского поселения проходит одна автомобильная дорога общего пользования регионального значения Орел — Знаменское (через село Бакланово).

На территории сельского поселения находятся памятники археологии 11-13 века – городище Спасское (Спащь, Звенигород) и селище Спасское около с. Спасское, городище и селище Густоварь на р. Густоварка (бывший населённый пункт с. Редькино), памятники архитектуры и градостроительства – церковь Спаса Нерукотворного Образа 1846 г. (с. Спасское), Церковь Святителя Николая Чудотворца 1898-1909 гг.., воинское захоронение — могила мл. лейтенанта Ефремова А.Н. на гражданском кладбище с. Спасское.