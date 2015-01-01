В 15 районах области запретят открывать новые магазины «Пятерочка» и «Магнит»

Орловские антимонопольщики установили, что в Болховском, Верховском, Глазуновском, Дмитровском, Знаменском, Краснозоренском, Кромском, Новодеревеньковском, Новосильском, Орловском, Свердловском, Сосковском, Троснянском, Урицком, Шаблыкинском муниципальных районах, а также в городах Ливны и Мценск отдельные торговые сети имеют долю более 25%. Главам этих районов направлены письма о запрете расширения конкретных торговых сетей.

Статистика была поднята за 2017 год, сообщил в пресс-службе УФАС. Лидерами розничных продаж продовольственных товаров на территории Орловской области стали: Компания Х5 Retail Group (торговые сети Пятерочка, Перекресток) — она присутствует практически во всех муниципальных районах Орловской области, а также городах Орел, Ливны, Мценск; а также АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») присутствует в 15 муниципальных районах и городах Орел, Ливны, Мценск. В одном муниципальном образовании ООО «Оптовичок» превышает 25%.

В связи с превышением установленного федеральным законом о торговле порога данные хозяйствующие субъекты не вправе открывать дополнительные торговые объекты.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на территории нашего региона увеличивается присутствие торговой сети «Красное и белое». Магазины данной торговой сети (а их уже около 100) открыты на территории 8 муниципальных образований Орловской области. Из них в 2017 году реализация продовольственных товаров осуществлялась в 70 торговых объектах. Доля торговой сети «Красное и белое» по итогам 2017 года составляет менее 10%.

 

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Опубликовано 30 мая 2018 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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