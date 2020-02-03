В 16 орловских школах отдельные классы закрыли на карантин

Режим карантина введён в отдельных классах школ №№ 2, 5, 7, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 35, 36, 50, 51, гимназиях №№19 и 39, лицее №40. Учебный процесс приостановлен в 76 классах. Пока ни одно учреждение на ушло на карантин полностью, информирует администрация г. Орла.

На территории Орловской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, регистрируются случаи гриппа.

На минувшей неделе управлением Роспотребнадзора по Орловской области было зарегистрировано около 4 тыс. случаев заболеваемости, 60,2% от общего числа заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет.