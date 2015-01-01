В 2016 году орловчане взяли в свои семьи и усыновили 61 ребенка

В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства администрации города Орла выявили 73 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из них 58 детей были устроены в семьи, трое усыновлены, 12 детей определены в государственные учреждения, сообщает мэрия Орла.

В минувшем году 73 орловца прошли обучение в школе приемных родителей на базе муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла». Это занятия для потенциальных усыновителей, опекунов, приемных родителей. 37 «выпускников школы» уже взяли на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.