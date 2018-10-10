В 2019 году предлагают отремонтировать еще восемь общественных мест в Орле

В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» составлен перечень объектов, которые предлагаются для благоустройства в будущем году.

Речь идет о восьми территориях:

— бульвар Победы (3-я очередь);

— парк «Ботаника (3-я очередь);

— площадь Содружества;

— Детский парк (2-я очередь);

— Городской парк культуры и отдыха (2-я очередь);

— Комсомольская площадь;

— площадь перед кинотеатром «Современник»;

— мемориальный сквер «Братское кладбище жертв фашизма».

Как пояснил начальник управления градостроительства Виктор Булгаков, 3-я очередь бульвара Победы подразумевает благоустройство территории между фасадами зданий и центральной аллеей, которая была отремонтирована в текущем году.

В 3-ю очередь парка «Ботаника» первый замглавы города Олег Минкин, предложил включить не только дальнейшее комплексное благоустройство общественной территории, но и пешеходный мост, соединяющий этот район с озером «Светлая жизнь».

«Мост находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести текущий ремонт: заменить асфальтовое покрытие, привести в порядок ступени и так далее», — уточнил Олег Минкин. Данные предложения будут рассмотрены при разработке дизайн-проекта.

Вторые очереди Детского и Городского парка предусматривают комплексное благоустройство территорий. Виктор Булгаков напомнил, что в настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации по обоим объектам. Так, к концу текущего года ЗАО «Горпроект» (г. Орел) подготовит пакет документов для благоустройства Детского парка, а ООО «Строй-Эксперт» (г. Санкт-Петербург) работает над обликом Городского парка культуры и отдыха.

Комсомольскую площадь планируется благоустраивать также в два этапа: в 2018 году будет произведен ремонт территории у памятника Героям-комсомольцам, в 2019 — сквера на стороне, где расположен памятник, а также у главного корпуса Орловского государственного университета.

Мемориальный сквер «Братское кладбище жертв фашизма» на улице Ломоносова поручил вынести на рассмотрение общественной комиссии глава администрации Орла Александр Муромский.

«Возникло мнение, что этот объект незаслуженно забыт, хотя имеет непосредственное отношение к празднованию Дня города и Дня победы. С учетом этого мемориал должен стать местом проведения памятных мероприятий. Территория достаточно ухожена, но ее стоит оживить, благоустроить. К сожалению, в Орле мало кто знает, что есть такой мемориал, а место по праву достойно уважения и упоминания», — подчеркнул Олег Минкин.

Мемориал, а также сквер Маяковского (у подножия Ленинского моста) было также решено включить в программу «Формирование современной городской среды» на будущие годы. Как уточнил Виктор Булгаков, в настоящий момент в нее внесен 51 объект, с учетом двух этих территорий — 53. На следующем заседании общественной комиссии будут рассмотрены дизайн-проекты мест массового отдыха граждан, которые предварительно входят в перечень благоустройства в 2019 году.