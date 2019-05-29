29 мая 2019



В 2019 году в Орле от клещей обработают 16 общественных территорий

Об этом доложил Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта, на еженедельном совещании главы администрации Орла Александра Муромского 29 мая.

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ФБУЗ «Орловская городская дезинфекционная станция», в весенне-осенний период планируется обработать от клещей 16 территорий общего пользования, каждую по два раза. Это позволит повысить эффективность акарицидного воздействия.

В 2018 году таких участков было 12, финансирование составляло 100 тыс. рублей. В 2019 году на акарицидную обработку выделено 300 тыс. рублей.

По состоянию на 28 мая обработано шесть территорий: сквер им. Л.Н. Гуртьева, сквер около библиотеки им. И.А. Бунина, сквер им. И.С. Тургенева, парк Ботаника, Разградский парк и Щекотихинский лес.

Александр Муромский акцентировал внимание на обращении от жительницы ул. Алроса, поступившее в социальных сетях. Заявительница сообщила, что в районе бульвара Молодежи много клещей. В ближайшие 3-4 дня бульвар Молодежи будет обработан акарицидными препаратами. Что касается придомовых территорий, то их обработка производится управляющими компаниями на основании решения собственников.

По информации пресс-службы администрации города Орла.

 

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Опубликовано 29 мая 2019 в 14:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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