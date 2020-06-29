В 2020 году в Орловской области отменена поверка бытовых приборов учета

Соответствующее Постановление Правительства №424 РФ принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Документ вступил в силу с 6 апреля нынешнего года.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами -потребителями коммунальных услуг- без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление №424 также распространяется на не поверенные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пенни) не взыскивается.

Соответствующие разъяснения направлены в адрес лиц, аккредитованных на право поверки бытовых приборов учета.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке подобных услуг. Вся информация, поступающая от недобросовестных компаний об обязательной поверке течение нынешнего года, не соответствует действительности, информирует официальный Портал Орловской области.