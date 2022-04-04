4 апреля 2022



В 2021 году инвестиционные компании создали для орловчан 1838 рабочих мест

В 2021 году компаниями, включенными в реестр инвестиционных проектов Орловской области, создано 1838 новых рабочих мест, сообщил региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин на заседании правительства области 4 апреля.

В числе компаний, успешно реализующих инвестпроекты в регионе, названы ООО «РК-премикс»; ООО «Производственное объединение замкнутого цикла Свеженка»; ООО «Форис»; ООО «ЭкоПродукт»; ООО «Наш союз»; ООО «Мираторг-Курск»; ООО «Орел-Агро-Продукт»; ООО «Знаменский СГЦ»; ООО «Брянская мясная компания»; ООО «АйВиСи Рус»; ООО «Орел»; АО «Орелмасло»; ООО «Промпарк»; АО «Санофи Восток»; ООО «Завод профессионального оборудования; ООО «НПО АУРУС»; ООО «Энергия»; ООО «МРК».

«Анализ результатов, достигнутых в сфере промышленности, торговли, агропромышленного комплекса и развития субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года, указывает на рост большинства показателей, несмотря на непростые условия в экономике», — сказал Евгений Лыкин.

 

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Опубликовано 04 Апр 2022 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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