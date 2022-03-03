3 марта 2022



В 2021 году восстановили права сотен орловских дольщиков

Органы прокуратуры на постоянной основе осуществляют надзор за исполнением законодательства о защите прав участников долевого строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 2021 году по мерам прокурорского реагирования возобновлено строительство четырех проблемных объектов в г. Орле: дома по ул. Космонавтов,  пл. Поликарпова, д.20, ул. Бурова. д.46 и по ул. Черкасской, таким образом будут восстановлены права 414 дольщиков. В настоящее время установлены сроки достройки указанных объектов — II и III кварталы 2022г.  и II квартал 2023 г.

Ход и результаты строительства контролируются прокуратурой.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования и постоянному контролю со стороны органов прокуратуры в 2021 году достроен и сдан в эксплуатацию дом №20 по ул. Поликарпова,  восстановлены права 107 дольщиков.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства из единого реестра проблемных объектов исключены два дома в связи с восстановлением прав граждан путем ввода жилого дома в эксплуатацию и выплатой компенсации дольщикам.

 

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Опубликовано 03 Мар 2022 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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