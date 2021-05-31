31 мая 2021



В 2021 году за счет средств областного бюджета издадут 8 книг орловских писателей (12+)

Финансирование осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие отрасли культуры в Орловской области», сообщает официальный Портал Орловской области.

В настоящее время изданы 53 художественные книги орловских писателей. Совокупный тираж составляет 33685 экземпляров. Авторы книг удостоены 29 престижных международных, всероссийских и региональных премий.

В текущем году будет издано 8 книг. Планируемый тираж составляет 2800 экземпляров. Объем финансирования — 650 тыс. рублей.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах было издано по 3 книги тиражом 1500 экземпляров каждая на сумму 286,5 тыс. рублей и 267,9 тыс. рублей соответственно.

Всего с 2011 по 2020 годы общий объем финансирования издания социально значимой литературы в регионе составил более 6 млн рублей.

Изданные книги поступают в библиотеки г. Орла и Орловской области, комплектуя, таким образом, библиотечные фонды.

 

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Опубликовано 31 мая 2021 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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