В 2021 году за счет средств областного бюджета издадут 8 книг орловских писателей (12+)

Финансирование осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие отрасли культуры в Орловской области», сообщает официальный Портал Орловской области.

В настоящее время изданы 53 художественные книги орловских писателей. Совокупный тираж составляет 33685 экземпляров. Авторы книг удостоены 29 престижных международных, всероссийских и региональных премий.

В текущем году будет издано 8 книг. Планируемый тираж составляет 2800 экземпляров. Объем финансирования — 650 тыс. рублей.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах было издано по 3 книги тиражом 1500 экземпляров каждая на сумму 286,5 тыс. рублей и 267,9 тыс. рублей соответственно.

Всего с 2011 по 2020 годы общий объем финансирования издания социально значимой литературы в регионе составил более 6 млн рублей.

Изданные книги поступают в библиотеки г. Орла и Орловской области, комплектуя, таким образом, библиотечные фонды.