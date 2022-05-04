В 2022 году планируется трудоустроить 2,8 тысячи орловских подростков

Как сообщает официальный Портал Орловской области, в свободное от учебы время школьники могут заняться благоустройством и озеленением, уходом за местами захоронений защитников Отечества, мелкими подсобными работами, заготовкой сельхозпродукции, работой по оформлению и учету документов, также можно поработать помощниками продавцов и поваров.

Кроме заработной платы от работодателя каждый подросток будет получать материальную помощь из областного бюджета – 1,5 тыс. рублей в месяц.