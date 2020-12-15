15 декабря 2020



В 2022 году в Орле начнут строить новую поликлинику вместо старой №1

Отвечая на вопрос журналистов о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, глава орловского депздрава Иван Залогин отметил, что данная программа стартует в регионе с 2021 года. Она включает в себя три главных направления. Это строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Оснащение, переоснащение таких организаций медоборудованием и обеспечение их автомобильным транспортом. Всего с 2021 по 2025 год на реализацию данных мероприятий запланировано более 3 млрд 232 млн рублей.

В 2021 году в Ливнах намечено строительство детской поликлиники и капитальной ремонт Ливенской ЦРБ, а в Орле — капремонт Поликлиники №2. В рамках программы также запланирован ремонт Поликлиник № 3 и № 4 г. Орла. За пять лет в 26 медицинских организациях будут капитально отремонтированы 56 объектов.

«В 2022 году в Орле мы планируем также построить современную поликлинику взамен Поликлиники №1. Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи», — отметил Иван Залогин.

Кроме того, за период 2021-2025 годов запланирована закупка 283 единиц оборудования: это цифровые рентген аппараты, маммографы, флюорографы, эндоскопическое оборудование и многое другое.

По итогам реализации программы амбулаторно-поликлинические учреждения региона будут приведены в порядок, и соответствовать всем современным стандартам, а также санитарным нормам и правилам.

 

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Опубликовано 15 Дек 2020 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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