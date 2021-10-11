В 2022 году в Орле отремонтируют семь улиц

Около 350 млн рублей выделят на ремонт дорог в Орле в 2022 году.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, всего в 2022 году в областном центре планируется отремонтировать семь улиц. Это ул. Максима Горького – ориентировочная стоимость объекта — 98,4 млн рублей, ул. Алроса (20,7 млн рублей), ул. Зеленина (36,3 млн рублей), бульвар Молодежи (32,2 млн рублей), ул. Ломоносова (35,2 млн рублей), ул. Бурова (81,8 млн рублей) и ул. Космонавтов (43,7 млн рублей).

В настоящее время проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по ремонту ул. Ломоносова. Подрядчик — ООО «Газресурс». Конкурентные процедуры также ведутся по ул. Максима Горького. По ул. Космонавтов и ул. Бурова вносятся изменения в сметную документацию.