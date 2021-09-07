7 сентября 2021



В 2022 году в Орле планируют построить станцию умягчения воды

Областные власти надеются в 2022 году попасть в федеральный проект “Чистая вода” и получить деньги на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. В частности, уже второй раз областные чиновники отправили ПСД на государственную экспертизу. Впрочем, уже сейчас понятно, что цена вопроса заметно вырастет. Речь идет о строительстве станции умягчения на Окском водозаборном узле, который расположен в Советском районе Орла неподалеку от плотины ТЭЦ выше по течению Оки.

В пресс-службе облправительства добавили, что в рамках региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области» в 2023-2024 годах запланировано строительство еще двух объектов. Это станция очистки и обезжелезивания воды в Кромах и станция умягчения на Комсомольском водозаборном узле в микрорайоне Новая Ботаника в Орле.

Увы, опять нет никакой новой информации о том, когда вместо желтой жижи получат пригодную для стирки и купания воду (пить ее категорически нельзя) жители микрорайона Нагорский. А это ни много ни мало — 10 000 жителей. Многие с маленькими детьми.

 

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Опубликовано 07 Сен 2021 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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