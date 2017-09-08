В администрации Орла продолжается прием заявок на ремонт дворовых территорий

В следующем году в Орле начнется реализация программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 — 2022 годы».

В администрацию уже поступило 131 обращение от граждан о включении дворов в программу ремонта.  Со списком можно ознакомиться на сайте горадминистрации в разделе «Городская среда».

Окончательный список объектов, которые будут ремонтироваться в следующем году, станет известен после доведения лимитов денежных средств из федерального и областного бюджетов и рассмотрения всех поступивших заявок членами общественной комиссии. В нее войдут специалисты городской администрации, представители депутатского корпуса и общественных организаций.

Дворовые территории, которые не войдут в перечень ремонта на 2018 год, могут быть включены в программу  в последующие годы.

Специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» уже приступили к составлению проектно-сметной документации на объекты. По поручению главы администрации города Александра Муромского, эту работу необходимо выполнить до конца декабря, чтобы в первом квартале нового года провести торги, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 20 Дек 2017 в 16:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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