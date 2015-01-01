В администрации Орла разбираются с проблемными маршрутами

3 апреля на рабочем совещании заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка доложил, что в последнее время жители часто жаловались на проблемы с маршрутами №3 и №11.

Как пояснил Галка, проверки показали, что водители маршрута №11 соблюдали график.

До конца этой недели на маршруте №3 будет увеличено количество подвижного состава на две единицы. Пока из семи имеющихся автобусов в рейс выходят только четыре, но до конца недели эта проблема якобы будет закрыта.

Муромский поручил оперативнее решать проблемы, связанные с транспортным обеспечением: «Пока ищете водителей, договаривайтесь с другими перевозчиками, чтобы они подстраховали на это время».

Напомним, в администрации Орла работает горячая линия по вопросам транспортного обслуживания населения: (4862) 43 71 14 и 43 36 02 (отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта), сообщает «Орловская среда».