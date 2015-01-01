В администрации Орловской области прошли обыски в рамках уголовного дела

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области, после выхода в эфир сюжета НТВ о нарушении прав многодетной семьи с четырьмя детьми, среди которых ребенок с ограниченными возможностями ( журналисты предположили, что именно безразличие чиновников и ответственных должностных лиц могло спровоцировать смерть многодетной матери, которая на протяжении нескольких лет обивала пороги официальных инстанций в поисках справедливости)  была незамедлительно организована доследственная проверка. По ее результатам принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В рамках расследования следователи проверяют  причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи. После установления круга ответственных за выполнение социальных гарантий действиям чиновников будет дана принципиальная юридическая оценка.
Следственными органами в адрес губернатора Орловской области направлено обращение для принятия мер к восстановлению нарушенных прав многодетной семьи – предоставлению благоустроенного жилого помещения, отвечающего ее потребностям.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проведены обыски в администрации Орловской области и администрации района.

Неотложные следственные действия проводились на основании постановлений следователей, с их участием, в присутствии понятых и сотрудников полиции.

В результате проведения следственных действий обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, изучение которых будет положено в основу юридической оценки действий должностных лиц.

 

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Опубликовано 20 Мар 2017 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 75

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