В администрации Орловской области прошли обыски в рамках уголовного дела

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области, после выхода в эфир сюжета НТВ о нарушении прав многодетной семьи с четырьмя детьми, среди которых ребенок с ограниченными возможностями ( журналисты предположили, что именно безразличие чиновников и ответственных должностных лиц могло спровоцировать смерть многодетной матери, которая на протяжении нескольких лет обивала пороги официальных инстанций в поисках справедливости) была незамедлительно организована доследственная проверка. По ее результатам принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках расследования следователи проверяют причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи. После установления круга ответственных за выполнение социальных гарантий действиям чиновников будет дана принципиальная юридическая оценка.

Следственными органами в адрес губернатора Орловской области направлено обращение для принятия мер к восстановлению нарушенных прав многодетной семьи – предоставлению благоустроенного жилого помещения, отвечающего ее потребностям.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проведены обыски в администрации Орловской области и администрации района.

Неотложные следственные действия проводились на основании постановлений следователей, с их участием, в присутствии понятых и сотрудников полиции.

В результате проведения следственных действий обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, изучение которых будет положено в основу юридической оценки действий должностных лиц.