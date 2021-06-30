В администрации Верховского района зарплату выплачивали раз в месяц

Прокуратурой Верховского района выявлены нарушения требований законодательства в сфере оплаты труда в администрации Верховского района.

Установлено, что, вопреки требованиям трудового законодательства, заработная плата работникам выплачивалась с нарушением сроков оплаты труда, а именно один раз в месяц.

По фактам нарушений прокуратурой в отношении главы администрации района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей, сообщает прокуратура области.