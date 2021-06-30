30 июня 2021



В администрации Верховского района зарплату выплачивали раз в месяц

Прокуратурой Верховского района выявлены нарушения требований законодательства в сфере оплаты труда в администрации Верховского района.

Установлено, что, вопреки требованиям трудового законодательства, заработная плата работникам выплачивалась с нарушением сроков оплаты труда, а именно один раз в месяц.

По фактам нарушений прокуратурой в отношении  главы администрации района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей, сообщает прокуратура области.

 

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Опубликовано 30 Июн 2021 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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