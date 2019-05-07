В апреле выпала лишь половина от месячной нормы осадков

Весенние засухи все чаще становятся причиной расстройств для садоводов и огородников. Вот и за минувший месяц «небесная канцелярия» отпустила на землю всего половину от месячной нормы осадков. Как пишет сайт «Погода и климат», обычно в апреле выпадает 43 мм осадков, а в прошлом месяце выпало всего 23 мм. Впрочем, за первые дни мая ситуация немного выровнялась — пролилось уже четверть от майской нормы. По прогнозам синоптиков, впереди орловцев ждут опять пасмурные праздничные дни и небо еще как следует смочит растения.

Кстати, в целом апрель 2019 года оказался на 1,5 градуса теплее нормы. А 25-ое число 2019-го даже войдет в историю метеонаблюдений, как самое теплое 25-е апреля. Тогда столбик термометра поднялся в тени до отметки +25,5.