7 мая 2019



В апреле выпала лишь половина от месячной нормы осадков

Весенние засухи все чаще становятся причиной расстройств для садоводов и огородников. Вот и за минувший месяц «небесная канцелярия» отпустила на землю всего половину от месячной нормы осадков. Как пишет сайт «Погода и климат», обычно в апреле выпадает 43 мм осадков, а в прошлом месяце выпало всего 23 мм. Впрочем, за первые дни мая ситуация немного выровнялась — пролилось уже четверть от майской нормы. По прогнозам синоптиков, впереди орловцев ждут опять пасмурные праздничные дни и небо еще как следует смочит растения.

Кстати, в целом апрель 2019 года оказался на 1,5 градуса теплее нормы. А 25-ое число 2019-го даже войдет в историю метеонаблюдений, как самое теплое 25-е апреля. Тогда столбик термометра поднялся в тени до отметки +25,5.

 

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Опубликовано 07 мая 2019 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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