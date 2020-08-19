19 августа 2020



В Арктике поставили памятный знак, посвященный Владимиру Русанову

В честь 145-летия со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова в проливе Маточкин Шар на острове Южный архипелага Новая Земля установлен памятный знак, — сообщили в мемориальном доме-музее Русанова. Данное мероприятие стало важной частью совместной комплексной экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги.

Памятный знак участникам экспедиции передали меценаты Мария и Алексей Беловы. Мария Белова отметила, что считает путешественников-первооткрывателей настоящими патриотами.

«Такие люди, как Владимир Русанов, могли поставить на кон свою жизнь, чтобы сделать важные открытия и прославить Россию. Это заставляет задуматься о нынешнем поколении, стремлениях современных молодых людей. Надеемся, что установка памятной таблички поможет сохранить память о подвигах Владимира Русанова, вдохновит больше людей равняться на таких героев, как он», — прокомментировала Мария Белова.

 

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Опубликовано 19 Авг 2020 в 16:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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