В аварии под Орлом пострадал пассажир мотоцикла

1 сентября около 22 часов на пятом километре автодороги Орел-Брянск произошло столкновение автомобиля «Форд» и мотоцикла. Автомобилем управляла девушка. Предварительно установлено, что водитель иномарки, осуществляя разворот, не убедилась в безопасности маневра и допустила ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал молодой человек — пассажир мотоцикла. С травмами он госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.