29 июля 2021



В августе орловчане начнут получать выплаты на подготовку детей к школе

Со 2 августа орловцы начнут получать выплаты на подготовку детей к школе.

Такую информацию озвучил Пенсионный фонд России. Ранее сообщалось, что выплаты будут перечисляться с 16 августа.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на подготовку к новому учебному году, согласно указу Президента, положена семьям с детьми от 6 до 18 лет. Также на помощь могут претендовать усыновители, опекуны и попечители детей.

Кроме того, получателями выплаты могут стать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие получать общее образование.

Заявления не получение выплат принимают с 15 июля по 1 ноября 2021 года через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомления с Единого портала государственных и муниципальных услуг о готовности заявления. Для оформления средств родителям остается проверить актуальность информации, при необходимости изменить сведения и отправить заявление в Пенсионный фонд.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени отделения фонда проверят представленную родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение 1 рабочего дня следующего за днем принятия решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

Отметим, выплата будет перечисляться не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. Счет банковской карты должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников, информирует официальный Портал Орловской области.

 

В Орле суд заставил банк изменить незаконные условия ипотечного договора
Орловская типография "Труд" в предбанкротном состоянии?
В период праздников в Орле усилят меры антитеррористической безопасности
Опубликовано 29 Июл 2021 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"