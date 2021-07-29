В августе орловчане начнут получать выплаты на подготовку детей к школе

Со 2 августа орловцы начнут получать выплаты на подготовку детей к школе.

Такую информацию озвучил Пенсионный фонд России. Ранее сообщалось, что выплаты будут перечисляться с 16 августа.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на подготовку к новому учебному году, согласно указу Президента, положена семьям с детьми от 6 до 18 лет. Также на помощь могут претендовать усыновители, опекуны и попечители детей.

Кроме того, получателями выплаты могут стать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие получать общее образование.

Заявления не получение выплат принимают с 15 июля по 1 ноября 2021 года через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомления с Единого портала государственных и муниципальных услуг о готовности заявления. Для оформления средств родителям остается проверить актуальность информации, при необходимости изменить сведения и отправить заявление в Пенсионный фонд.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени отделения фонда проверят представленную родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение 1 рабочего дня следующего за днем принятия решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

Отметим, выплата будет перечисляться не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. Счет банковской карты должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников, информирует официальный Портал Орловской области.