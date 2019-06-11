В августе порядок регистрации сделок для участников долевой собственности будет упрощён

Кадастровая палата рассказала об изменениях федерального законодательства. В частности, с 31 июля 2019 года не требуется нотариальное удостоверение сделок при отчуждении или ипотеки всеми участниками долевой собственности по одной сделке. Не требуется также нотариально удостоверять договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемые с кредитными организациями. При этом, по общему правилу, сделки по отчуждению или договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

По состоянию на 31 марта 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 65,4 млн прав общей долевой собственности физических лиц. Нововведение позволит участникам общей долевой собственности, которые принимают обоюдное решение совершить сделку, сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества. До 31 июля 2019 года действует текущая редакция закона «О государственной регистрации недвижимости».