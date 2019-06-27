В августе в Орле пройдет фестиваль уличного кино (12+)

С начала июня по 30 сентября в рамках фестиваля уличного кино пройдет всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности». Автор лучшей короткометражки получит 1 000 000 рублей. Жителей Орловской области приглашают поучаствовать в конкурсе короткометражных фильмов.

Фестиваль уличного кино – это ежегодный показ короткометражного кино, проводимый на открытых площадках городов России и мира с 2014 года. За 5 лет в фестивальных мероприятиях поучаствовало более 1 миллиона человек из 840 городов и населенных пунктов.

Организаторы предлагают поделиться своей историей со всей страной – написать сценарий для трехминутного фильма и до 30 июня отправить его организаторам, заполнив форму на официальном сайте конкурса.

Члены жюри выберут 8 лучших сценариев, авторы которых снимут собственную короткометражку под руководством известных менторов. Оценивать работы и помогать участникам в съемках будут актриса театра и кино Ирина Горбачева («Аритмия», «Я худею», «Тренер»), режиссер Николай Лебедев («Легенда 17», «Экипаж»), кинокритик и фестивальный куратор Стас Тыркин, режиссер мобильного кино (авторские видео, снятые на смартфоны) и создатель проекта Mobile Filmmaker Максим Муссель, а также актриса и режиссер театра и кино Юлия Ауг («Ученик», «Лето»). Для воплощения своей идеи каждый из участников получит смартфон.

Лучшего «мобильного» режиссера выберут посетители фестиваля: зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм во время просмотра, посветив фонариком; уровень света на площадке замерит специальное устройство.

Фильмы финалистов увидят жители сотен городов России. Конкурсные короткометражки покажут под открытым небом – в парках, на набережных и даже на крышах домов. Вход на все показы свободный. Как сообщают организаторы фестиваля, его проведение запланировано и в Орле, в августе этого года.

Более подробная информация размещена на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях.