В библиотеке Бунина теперь можно взять электронные и аудиокниги (12+)

Библиотека им. И. А. Бунина продолжает сотрудничество с “ЛитРес”. Проект «ЛитРес: Библиотека» предлагает читателям электронные издания и аудиокниги любых жанров. Это позволит обеспечить орловцев качественным, но при этом бесплатным сервисом по доступу к книгам.

Каждому обладателю читательского билета Орловской областной библиотеки бесплатно доступны более 200 тысяч лицензионных электронных книг «ЛитРес»: русская и зарубежная классика, современные издания, бестселлеры, научные и учебные издания, свежие журналы, лучшие переводы.

Единовременно можно получить на руки до 3 электронных книг сроком на 14 дней, после этого срока доступ к ним автоматически блокируется. Продлить чтение можно, заказав книгу повторно. Данные для входа в систему электронной библиотеки «ЛитРес» (логин и пароль) можно получить в информационно-библиографическом отделе.

Книги можно читать онлайн на сайте litres.ru или в мобильном приложении на платформах iOS и Android, на специализированных ридерах или любом другом устройстве, имеющем браузер с доступом в интернет, а также загружать тексты книг на свое устройство для чтения их в режиме офлайн (без подключения к интернету).

При установке приложений от «ЛитРес» «Читай» и «Слушай» доступно оффлайн-чтение. Приложение «ЛитРес: Читай!» расширяет возможности поиска книг. Теперь электронную книгу можно найти, сфотографировав обложку бумажной книги. Библиотека каждого пользователя и его закладки синхронизируются на всех устройствах, что позволяет продолжать чтение или прослушивание книги на другом устройстве с нужного момента.