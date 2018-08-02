2 августа 2018



В библиотеке им. Бунина покажут документальный фильм «Орловская битва» (12+)

5 августа в 16.00 Орловская областная научная универсальная приглашает орловчан и гостей города на просмотр полнометражного документального фильма «Орловская битва» (12+).

Фильм «Орловская битва», созданный в 1943 году на Центральной студии кинохроники, повествует о провале летнего наступления немецко-фашистских войск и ликвидации Орловского плацдарма.

Съемки для этой картины производили свыше двадцати фронтовых кинооператоров. Они находились на передовой линии фронта и двигались вместе с частями Красной Армии, которая в жестоких боях остановила врага и перешла в наступление. Военные журналисты запечатлели на пленке встречу передовых частей Красной армии с населением освобожденных городов и сел. Они сняли разрушения, причиненные фашистами, трофеи и пленных, захваченных нашими войсками.

Заключительные кадры фильма отсняты 5 августа 1943 года. В этот день наши войска ворвались в Орел. В фильме показан момент, когда командование частей Красной Армии передает город гражданским властям.

Фильм заканчивается картинами ночной Москвы 5 августа. На пленке запечатлен исторический момент салюта, которым ознаменовала советская столица освобождение Красной армией Орла и Белгорода.

Авторы и режиссеры фильма: Р. Гиков и Л. Степанова, военный консультант – генерал-майор С. Платонов.

Продолжительность фильма 46 минут.

 

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Опубликовано 02 Авг 2018 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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